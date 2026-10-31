Suceava primește cele mai mari sume din țară la rectificarea bugetară

Județul Suceava se află în fruntea listei de priorități financiare ale executivului în urma primei ajustări bugetare din acest an, adoptată în cursul zilei de vineri. Administrația județeană și comunitățile locale vor beneficia de o alocare totală de peste 31,8 milioane de lei, sumă provenită din redistribuirea cotelor din taxa pe valoarea adăugată. Această infuzie plasează județul nostru pe primul loc la nivel național în ceea ce privește volumul sprijinului acordat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Conform datelor centralizate în anexa nr. 4 la Ordonanța de Urgență a Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2026, județului Suceava i-a fost repartizată suma de 20,059 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate. Acest fond reprezintă cea mai mare alocare județeană din țară pe acest segment, acoperind peste șapte procente din întregul buget național distribuit în acest scop. Banii sunt destinați în principal susținerii serviciilor sociale, centrelor de asistență pentru bătrâni și protecției drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale.

De asemenea, prin anexa nr. 5 la aceeași ordonanță de urgență, bugetul local primește o suplimentare de 6,573 milioane de lei. Aceste fonduri sunt direcționate pentru susținerea programului pentru școli al României la nivelul unităților de învățământ sucevene, asigurând derularea pentru perioada septembrie-decembrie. La aceste sume se adaugă o alocare de 355.000 de lei menită să acopere cheltuielile stabilite prin hotărâri judecătorești obligatorii pentru administrația locală.

Repartizarea sumelor pe fiecare unitate administrativ-teritorială din județ urmează să fie definitivată în perioada imediat următoare, oferind primăriilor din județ resursa financiară necesară pentru încheierea anului fiscal fără blocaje în zona plăților de utilități și a serviciilor de asistență socială.