Suceava, la pământ cu vaccinarea anti-HPV și obligată să lupte cu rujeola

Acoperirea vaccinală în rândul copiilor din județul Suceava s-a prăbușit sub 60%, ceea ce indică o situație critică din punct de vedere al prevenției medicale. Raportul prezentat joi în ședința Colegiului Prefectural de către președinta Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca, arată o realitate alarmantă.

Datele statistice colectate de la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) arată că acoperirea vaccinală la copii pentru schemele obligatorii din programul național de vaccinare a coborât sub 60% în județul Suceava. Această rată este mult inferioară recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, de peste 95%, necesară pentru a asigura imunitatea de grup.

Principala cauză a acestei situații nu o reprezintă neapărat refuzul categoric, ci neprezentarea la cabinetul medicului, care cumulează 40,3% din totalul cazurilor de nevaccinare. Paradoxal, fenomenul absenteismului este mai accentuat în orașe decât la sate. În mediul urban, rata de neprezentare este de 43,9%, în timp ce în mediul rural, procentul se situează la 35,8. Efectele se văd deja în statistici: la ultima epidemie semnificativă de rujeolă raportată de INSP, județul Suceava a înregistrat 94 de cazuri notificate, fiind printre cele mai afectate zone din regiune, alături de județul Neamț.

Eșec major la vaccinarea anti-HPV: doar 5,3% acoperire în județ

Dacă la vaccinurile copilăriei cifrele sunt îngrijorătoare, la imunizarea împotriva cancerului de col uterin situația este dramatică. Suceava înregistrează o acoperire vaccinală anti-HPV de doar 5,3% în rândul persoanelor de sex feminin eligibile (născute între 2003 și 2013). Această rată extrem de scăzută plasează județul la coada clasamentelor naționale și expune viitoarele generații de femei la riscuri majore de îmbolnăvire, în condițiile în care România rămâne pe primele locuri din Europa la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin.

Pentru a combate dezinformarea, Colegiul Medicilor Suceava a demarat pe parcursul acestui an o amplă campanie județeană de informare, în parteneriat cu Prefectura, DSP, Inspectoratul Școlar și Facultatea de Medicină din cadrul USV.

Potrivit datelor prezentate, rezultatele obținute până acum arată un interes crescut în spațiul public, concretizat în peste 1,16 milioane de vizualizări pe platformele social media – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pentru mesajele video înregistrate de zeci de medici suceveni.

În campanie au mai avut loc sesiuni de informare desfășurate în 5 licee și colegii mari din județ și s-a făcut o promovare activă prin intermediul mass-mediei locale. „Nu venim doar cu date, ci cu o invitație la parteneriat”, a subliniat dr. Laura Coca. Colegiul Medicilor propune constituirea unui grup de lucru interinstituțional care să reunească Prefectura, Consiliul Județean, primăriile, DSP și CAS, cu scopul de corelare a datelor medicale cu realitatea din teren, recalibrarea serviciilor de profilaxie și găsirea unor soluții administrative pentru ca fiecare cetățean să aibă acces la îngrijire sigură, chiar în comunitatea sa. Mai trebuie menționat că, în conformitate cu datele de la Colegiul Medicilor Suceava, 134 de medici de familie din județ continuă să profeseze, deși au vârsta de pensionare, ei fiind baza medicinei din prima linie, prespitalicească.