Suceava rămâne județ-fanion al educației pentru mediu, ecologia, impactul problemelor de mediu și promovarea comportamentelor responsabile fiind preocupări prezente în școlile din județ.

O parte dintre aceste unități de învățământ au fost evidențiate în cadrul Seminarului național „Parteneriat în educația pentru mediu”, ediția a XXV-a, de la finele săptămânii trecute, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie România.

Totodată, evenimentul a validat munca desfășurată de elevi și profesori în cadrul programelor internaționale de mediu – Eco-Schools, LEAF – Learning about Ecosystems and Forests (Să învățăm despre pădure), YRE – Young Reporters for the Environment (Tineri reporteri pentru mediul înconjurător).

Coordonatorul zonal al programelor de educație pentru mediu din ultimii 21 de ani, prof. Tatiana Vîntur, a subliniat că „în anul școlar 2025-2026, în programul internațional Eco-Schools, au fost active 49 de școli, dintre acestea 42 dețin Steagul Verde, după reevaluările realizate la fiecare 2 ani de activitate, iar în programul <Să învățăm despre pădure> s-au desfășurat 96 de proiecte”.

Tatiana Vîntur a mai specificat că județul Suceava păstrează locul I la nivel național, județ campion al implicării în proiectele internaționale de mediu, timp de 27 de ani, prin calitatea activităților de voluntariat, prin implicarea cu responsabilitate, educația pentru viitor și conștiință civică.

Suceava, județ-fanion al educației pentru mediu de peste două decenii

Premii pentru școlile sucevene

Emblema aniversară – 20 de ani sub Steagul Verde a fost acordată următoarelor școli sucevene: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” G. Humorului, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.

Al 7-lea Steag Verde l-au primit: Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung.

Trofeul ECO-SCHOOLS 2026 a fost adjudecat de: Palatul Copiilor Suceava, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuţi, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Şcoala Gimnazială Dorna Arini, Şcoala Gimnazială Crucea, Şcoala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia, Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Capu-Codrului, Şcoala Gimnazială „Ioan Vicoveanu” Vicovu de Jos, Școala Gimnazială Râșca, Şcoala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia.

Premiul de Excelență, 2026: Școala Gimnazială nr.4 Vatra Dornei, Școala Gimnazială „D. Cantemir” Rădăuți, Școala Gimnazială „B. Vodă” Capu Codrului, Școala Gimnazială „I. Vicoveanu” Vicovu de Jos, Liceul Tehnologic „M. Eminescu” Dumbrăveni, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” G. Humorului.

Placheta aniversară – 10 ani sub Steagul Verde a fost oferit Școlii Gimnaziale nr. 4 Vatra Dornei.

Steagul Verde a fost redobândit de Școala Gimnazială „B. Vodă” Câmpulung.

Suceava, județ-fanion al educației pentru mediu de peste două decenii

Primul Steag Verde a fost obținut de Școala <Ion Creangă> Suceava

Totodată, în programul internațional „Tineri reporteri pentru mediu” s-au obținut premiile, la etapa națională:

Elevii de la Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți, coordonați de prof. Nicoleta Zoica Mitrofan, au obținut două premiu I și două mențiuni

Elevii de la Colegiul Național „M. Eminescu” Suceava, coordonați de prof. Cătălina Ionela Iurea, au obținut premiul I.

La etapa internațională România a obținut premiul III cu proiectul „Soil for the future”, autori: Bota Paula, Harasemiuc Olga Irina, Pătrăucean Luca, Buliga Damian-Pavel, de la Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți, coordonați de prof. Nicoleta Zoica Mitrofan.

„Coordonez programele internaționale de educație pentru mediu de 21 de ani, perioadă în care, primul loc este consacrat județului Suceava, de la primul Steag Verde obținut de Școala Gimnazială <Ion Creangă> Suceava, coordonator prof. Viorica Scăunașu, până în prezent, perioadă în care peste 100 de școli au deținut cel puțin un Steag Verde, pentru acțiunile de voluntariat desfășurate în beneficiul mediului, naturii.

Felicitări pentru munca în echipă, pentru acțiunile valoroase și durabile care se regăsesc în atitudini și comportamente, în responsabilitatea față de mediu!”, a mai subliniat Tatiana Vîntur.