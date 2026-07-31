Suceava intră în cursa pentru titlul de „Capitala Tineretului din România 2028”

Municipiul Suceava a făcut primul pas oficial pentru candidatura la obținerea titlului de „Capitala Tineretului din România 2028”. Anunțul a fost făcut de primarul Vasile Rîmbu, care a precizat că Primăria Suceava își asumă acest obiectiv împreună cu organizațiile de tineret și partenerii locali, având ca scop dezvoltarea unui oraș în care tinerii sunt implicați activ în viața comunității și în procesul decizional.

„Ne asumăm, alături de organizațiile de tineret și partenerii locali, un obiectiv comun: construirea unui oraș în care tinerii sunt ascultați, implicați și sprijiniți să contribuie activ la dezvoltarea comunității”, a transmis Vasile Rîmbu.

El a arătat că programul „Capitala Tineretului din România” este considerat cea mai importantă inițiativă națională dedicată dezvoltării ecosistemului de tineret, reunind administrația publică, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ, mediul de afaceri și comunitatea locală pentru crearea unor oportunități destinate tinerilor.

Potrivit primarului, candidatura Sucevei reprezintă mai mult decât obținerea unui titlu. „Acesta reprezintă un proces de transformare care stimulează colaborarea dintre administrația publică, organizațiile neguvernamentale, mediul educațional, mediul de afaceri și comunitate, pentru a crea oportunități reale pentru tineri. Această candidatură înseamnă un spațiu pentru idei, pentru inițiativă, pentru responsabilitate și pentru dialog între generații”, a completat Vasile Rîmbu. El a subliniat că municipiul are deja de o comunitate de tineri activă și implicată, iar proiectele desfășurate în ultimii ani demonstrează existența unei baze solide pentru dezvoltarea unor inițiative de amploare. „Această candidatură este o continuare firească a acestor eforturi și o oportunitate de a le duce la un nou nivel.

Le mulțumesc tuturor organizațiilor și partenerilor care s-au alăturat acestui demers și contribuie la conturarea unei viziuni comune pentru viitorul orașului nostru.

Ne dorim ca Suceava să devină un model de implicare, colaborare și dezvoltare prin și pentru tineri. Astăzi începe acest drum”, a încheiat Vasile Rîmbu.