„Suceava înainte de Suceava – contribuții arheologice la monografia orașului”, volum semnat de dr. Mugur Andronic

Deși a fost capitală a Moldovei medievale timp de aproape două secole și este astăzi reședință de județ, municipiul Suceava nu are încă o monografie istorică proprie. O asemenea lucrare rămâne un demers deosebit de amplu și dificil, pe care nimeni nu și l-a asumat până în prezent în forma unei monografii complete.

În acest context se înscrie noul volum semnat de dr. Mugur Andronic, „Suceava înainte de Suceava – contribuții arheologice la monografia orașului”, o lucrare de aproape 100 de pagini, densă în informații și interpretări, dedicată trecutului îndelungat al spațiului pe care s-a dezvoltat actualul municipiu.

Arheolog, doctor în științe istorice și autor al unor ample cercetări de teren, Mugur Andronic mărturisește că a pornit în acest demers din respect și afecțiune pentru orașul în care a trăit mult timp, considerând lucrarea o datorie de suflet și de onoare. Volumul reprezintă, așa cum precizează chiar subtitlul său, o contribuție de natură arheologică la o viitoare monografie istorică a Sucevei, urmărind vestigiile locuirii umane din arealul municipiului, din cele mai vechi timpuri și până la momentul în care Suceava dobândește statutul de reședință a domnitorilor Moldovei.

Cercetarea pornește din paleolitic și urmărește succesiunea culturilor arheologice și a populațiilor care au locuit această zonă, ajungând până la anul 1388, prima atestare documentară a Sucevei care s-a păstrat. Este un deziderat personal pe care autorul l-a amânat mult timp, în condițiile numeroaselor sale responsabilități și activități, dar pe care a reușit în cele din urmă să-l transforme într-o contribuție concretă la cunoașterea istoriei orașului.

La baza volumului se află în principal experiența acumulată în aproximativ patru decenii de cercetări arheologice de teren și monografia de aproape 500 de pagini „Patrimoniul arheologic al Bucovinei”. Realizată după circa 40 de ani de cercetări arheologice de suprafață, aceasta acoperă, cu foarte mici excepții, întreaga suprafață locuită a județului Suceava, numeroasele situri arheologice fiind descoperite chiar de autor, inclusiv în microzona municipiului.

Pentru lucrarea dedicată Sucevei, o importanță deosebită au avut-o însă cercetările arheologice desfășurate chiar în oraș, de la săpăturile mai vechi efectuate la Cetatea de Scaun încă din perioada austriacă și până la cercetările relativ recente de la Curtea Domnească. Aceste investigații oferă imaginea unei evoluții istorice complexe, documentată prin vestigii care permit reconstituirea etapelor succesive de locuire și dezvoltare a viitorului centru urban.

Cercetări arheologice

Un loc central în demersul autorului îl ocupă „zona Șipot, considerată vechea vatră a așezării”. Cercetările arheologice efectuate aici au scos la lumină o succesiune deosebit de bogată de culturi arheologice și populații, descoperirile fiind puse în legătură cu alte vestigii contemporane identificate în microzona Sucevei. Astfel, istoria orașului medieval nu este privită izolat, ci ca rezultatul unei evoluții de foarte lungă durată, ale cărei rădăcini coboară cu mult înaintea apariției sale în documentele medievale.

Volumul semnat de dr. Mugur Andronic acordă, de asemenea, atenție etapelor anterioare constituirii Sucevei ca principală reședință domnească, iar spre final analizează succesiunea vechilor capitale moldave, Rădăuți și Siret, contribuind la conturarea cadrului istoric în care Suceava ajunge să ocupe un loc central în Moldova medievală.

„Suceava înainte de Suceava” se adaugă astfel unei activități de cercetare și promovare desfășurate de Mugur Andronic de-a lungul mai multor decenii. Autorul este Cetățean de Onoare al municipiului Suceava, arheolog expert și laureat al Academiei Române, fiind decorat de Președinția României cu „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. Activitatea sa a inclus și un voluntariat de peste 35 de ani în sprijinul Basarabiei, pentru care a fost recent decorat la Chișinău, precum și numeroase demersuri de promovare a Bucovinei în afara țării.

În plan literar, Mugur Andronic este membru al Uniunii Scriitorilor din România și a fost distins în Italia cu un premiu internațional de literatură în 2025, după alte două recunoașteri internaționale primite în aceeași perioadă. Noua sa carte revine însă la una dintre preocupările sale fundamentale, cercetarea patrimoniului și recuperarea memoriei istorice, oferind, prin datele arheologice reunite și interpretate, o piesă importantă pentru ceea ce ar putea deveni, în viitor, prima monografie istorică amplă a Sucevei.