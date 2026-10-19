Suceava găzduiește Forumul Trilateral România–Ucraina–Turcia, prin care se are în vedere dezvoltarea de parteneriate economice între cele trei țări

Palatul Administrativ din Suceava a găzduit, luni, ceremonia de deschidere a Forumului Trilateral România–Ucraina–Turcia. Din partea administrației județene a fost prezent administratorul public al județului Suceava, Cezar Ioja.

Forumul a adus la aceeași masă autorități, companii și universități din cele trei țări, pentru a dezvolta parteneriate economice, investiții și proiecte comune, inclusiv în perspectiva reconstrucției Ucrainei. Cezar Ioja a arătat că pentru județul Suceava, acest forum este o oportunitate de a atrage investitori și de a consolida cooperarea economică și instituțională în regiune.

De asemenea, el a vorbit despre dezvoltarea județului și despre rolul colaborării dintre administrație, mediul de afaceri și universități.

„Modernizarea drumurilor județene, extinderea aeroportului, a cărui capacitate va crește de patru ori odată cu noul terminal, și construirea variantei ocolitoare de la Gura Humorului sunt doar o parte dintre marile proiecte ale actualei administrații județene. Odată cu realizarea acestor proiecte și cu legăturile mai rapide cu restul țării prin Autostrada A7, județul Suceava va deveni mai accesibil și mai atractiv pentru investitori.Cu partenerii din Cernăuți discutăm deja despre proiecte comune în infrastructură, sănătate și educație”, a precizat administratorul public al județului.

El a arătat că la fel de important este rolul Universității «Ștefan cel Mare», în condițiile în care companiile au nevoie de specialiști, iar tinerii suceveni au nevoie de oportunități profesionale acasă.

„Colaborarea dintre universitate, mediul economic și administrație poate răspunde ambelor nevoi.Mediul de afaceri din județul Suceava poate avea un rol important în reconstrucția Ucrainei. Suntem deschiși propunerilor concrete și ne dorim ca acest forum să ducă la parteneriate și proiecte care să aducă beneficii comunităților noastre”, a completat Cezar Ioja.

Lucrările forumului au debutat în Sala Unirii, cu o sesiune oficială de deschidere și intervenții ale reprezentanților instituțiilor participante. Programul primei zilei a mai inclus o sesiune dedicată cooperării academice, cercetării și inovării.

Organizat de Fundația pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere, evenimentul continuă pe 20 octombrie, la Parcul Industrial Siret, cu prezentarea oportunităților de investiții, discuții despre reconstrucția Ucrainei și întâlniri directe între companii.

Programul include și lansarea platformei digitale gratuite B2B CONNECT, destinată identificării de parteneri și continuării colaborărilor după încheierea forumului.