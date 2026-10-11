Elevi și profesori din patru țări au explorat, prin joc, proiecte și experiențe directe, soluții pentru un viitor mai sustenabil.

În perioada 5–9 octombrie 2026, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava a fost gazda celei de-a treia întâlniri transnaționale din cadrul proiectului Erasmus+ „Eco Kids”, desfășurat prin Acțiunea-cheie 2, Parteneriate la scară mică în domeniul educației școlare (KA210-SCH). Tema mobilității din România, „Climate Change and Project-Based Learning” („Schimbările climatice și învățarea bazată pe proiecte”), a reunit elevi și cadre didactice din Republica Cehă, Slovacia, România și Turcia în jurul unei preocupări comune: înțelegerea schimbărilor climatice și formarea unor comportamente responsabile față de mediu. La deschiderea oficială au fost prezenți, în calitate de invitați de onoare, viceprimarul municipiului Suceava, Daniel Ungurian, și cercetătorul Andrei Mursa, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prima zi a început cu prezentarea școlilor, orașelor și țărilor partenere, urmată de vizita în școală și de jocurile de cunoaștere. Prânzul tradițional oferit de părinți a întregit atmosfera de ospitalitate. În activitatea „Climate Change Bingo”, elevii au lucrat cu termeni precum gazele cu efect de seră, combustibilii fosili și energia regenerabilă. Au urmărit apoi materialul video „The Story of Climate Change” și au participat la un quiz online despre schimbările climatice, realizat în Froggy Jumps pe platforma Educaplay.

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Marți, programul a început cu jocul „Charades”, coordonat de Laura Chiticariu de la CJRAE Suceava, în care elevii au reprezentat cauze ale schimbărilor climatice. Participanții au explorat apoi resursele interactive NASA Climate Kids și au realizat postere informative despre efectele schimbărilor climatice, folosind Canva. Jocul „Ecosystem Jenga” a fost urmat de experimentele „Build a Green City” și „Plant a Tree”. După-amiază, Ramona Întorsură, de la CJRAE Suceava, și prof. Mazilu Mirela Florentina au însoțit grupul în vizita „Discover Suceava – Past and Present”, la Cetatea de Scaun și Muzeul Satului Bucovinean.

Miercuri, 7 octombrie, ziua a început cu o vizită de studio la Transport Public Local S.A. Suceava (TPL Suceava), unde directorul adjunct Olimpiu Eduard Ciobanu a prezentat grupului activitatea la Divizia Electrică de autobuze ecologice, atelierul de reparații, stația de încărcare alimentată cu energie solară și spălătoria autobuzelor. Jocurile „Hot Seat”, „Freeze Dance”, „Eco-Friendly Adventure” au animat atmosfera, elevii demonstrând că au cunoștințe bogate despre efectele schimbărilor climatice și acțiunile de protejare a mediului. La Primăria Municipiului Suceava, delegația a fost așteptată de viceprimarul Daniel Ungurian, de Irina Vasilciuc (city manager) și de inspectorul școlar general, prof. Anton Ciprian Nicolae. La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, participanții au fost primiți de decanul Facultății de Silvicultură, conf. univ. dr. ing. Cristian Palaghianu. În Laboratorul de Biometrie Forestieră, cercetătorul Andrei Mursa i-a întâmpinat și le-a prezentat laboratorul și expoziția de inele de creștere a arborilor.

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Joi, 8 octombrie, excursia de studiu a urmat traseul Suceava–Mănăstirea Voroneț–Muzeul Oului din Vama–Rezervația Naturală Tinovul Mare Poiana Stampei–Suceava, sub coordonarea prof. dr. Nistor Bogdan. Vizita la rezervația din comuna Poiana Stampei a oferit elevilor ocazia de a observa un ecosistem de turbărie și de a înțelege importanța protejării biodiversității. Parcurgerea potecii tematice amenajate pe podețul de lemn a apropiat participanții de acest mediu fragil și a legat tema schimbărilor climatice de observarea directă a naturii. În programul zilei s-au regăsit jocurile de rol „International Climate Conference” și „Climate Change Reporters”, precum și activitatea „Eco Kids Scavenger Hunt”, dedicată conservării mediului, biodiversității și practicilor sustenabile. Elevii au semnat ”Suceava Agreement 2026”, luându-și angajamentul să protejeze mediul înconjurător.

Vineri, ultima zi a mobilității, a început cu realizarea de postere despre acțiuni concrete pentru mediu. A urmat jocul de masă „Climate Change Challenge”, axat pe activitățile umane care contribuie la schimbările climatice și quizul de reflecție „What We Have Learned about Climate Change”, creat în Blooket în modul Tower Defense. Ceremonia de închidere a inclus completarea chestionarului de evaluare, semnarea listelor de prezență, vizionarea filmului mobilității din România și acordarea certificatelor, urmate de prânzul festiv la restaurant.

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Pentru Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, organizarea mobilității a valorificat colaborarea dintre cadre didactice, elevi, familii și partenerii comunitari și a deschis școala către schimbul european de experiență. Activitățile au pus în valoare metode interactive și interdisciplinare, în care științele, competențele digitale, comunicarea, creativitatea și educația pentru mediu s-au susținut reciproc.

La nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava, proiectul „Eco Kids” este coordonat de prof. Mazilu Mirela Florentina, care dorește să transmită mulțumiri pe această cale tuturor partenerilor și echipei Erasmus+, nu doar părinților și elevilor implicați, ci și cadrelor didactice: director Loredana-Terec Vlad, director adjunct Mariana-Vica Ciupu, Cătălina Hudema, Alexandru Găleată, Cătălina Miron, Maria Vișinari, Ioana Gontariu, Oltița Voroniuc, Ioana Petrescu, Bogdan Nistor, Ramona Întorsură.

Proiectul „Eco Kids”, cu numărul de referință 2025-CZ01-KA210-SCH-000361913, urmărește creșterea nivelului de conștientizare privind schimbările climatice, amprenta de carbon și reciclarea, dezvoltarea gândirii analitice și a capacității de rezolvare a problemelor prin activități STEM, precum și consolidarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor. Prin activitățile desfășurate la Suceava, aceste obiective au prins formă într-o experiență educațională comună, cu idei și practici care pot fi integrate în activitatea de zi cu zi a școlilor partenere.

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă

Suceava, gazda unei mobilități europene dedicate educației pentru climă