Clubul Sportiv Ghedeon Suceava a reușit o performanță istorică, izbutind să câștige duminică Campionatul Național de Seniori pe Echipe la lupte greco-romane. Podiumul competiției găzduite de Sala Polivalentă din Reșița a fost completat de Ceahlăul Piatra Neamț și Steaua București, celelalte două echipe calificate în finală fiind Rapid București și CSM Slatina.

Lotul noii campioane de seniori a României a fost alcătuit din sportivii Sorin Costin (categoria 60 kg), Dan Gontariu (60 kg), Teodor Horătău (67 kg), Anatoli Popov (77 kg), Răzvan Amărculesei (87 kg), Nicu Ojog (97 kg), Andrei Iftime (130 kg) și Constantin Huțuleac (130 kg).

Trebuie precizat că sportivii de la ACS Ghedeon au strălucit și în Campionatul Național, desfășurat cu o zi mai înainte. Astfel, Constantin Huțuleac a cucerit titlul național, Nicu Ojog a devenit vicecampion al României, iar Anatoli Popov a câștigat medalia de bronz.

Gheorghe Ignat, președintele ACS Ghedeon, s-a declarat încântat de aceste rezultate.

Suceava câștigă în premieră Campionatul Național de Seniori pe Echipe la lupte greco-romane prin ACS Ghedeon

„Am format din pură pasiune un club sportiv acum 5 ani, împreună cu fratele meu, Nicolae Ignat, și cu colegul meu, fostul luptător, actual antrenor principal al ACS Ghedeon, Laurențiu Bolohan. Ceva mai târziu ni s-a alăturat în echipa de management și campionul Andrei Iftime.

Ca în orice lucru bun, mai întâi apar criticii și cei care pun obstacole, iar mai apoi cei care doresc să se implice și să ajute. Am trecut însă peste toate greutățile împreună, ca o adevărată echipă. Mi-am încurajat întotdeauna colegii, spunându-le că la vremea potrivită performanțele vor vorbi de la sine despre noi, despre Ghedeon, despre valorile noastre și vor arăta cine suntem cu adevărat.

Astăzi, ne putem lăuda cu rezultate foarte bune, din punctul meu de vedere istorice, în condițiile în care titlul de campioană națională de seniori la lupte este adus pentru prima dată la Suceava.

Personal nu pot vorbi despre lupte fără să îl amintesc pe maestrul Valerică Gherasim, căruia îi mulțumesc că m-a inițiat în acest sport, îi mulțumesc antrenorului Laurențiu Bolohan pentru dăruire, mulțumesc echipei întregi, dar mai cu seamă mulțumesc Mântuitorului Iisus Hristos fără de care toate acestea nu ar fi putut să se întâmple.

De asemenea, doresc să aduc mulțumiri speciale celor care au ales să ne sprijine financiar, nu sunt mulți, dar sunt parte din echipa noastră. Îi respectăm și le apreciem mult efortul, este vorba despre SC Lider Servicii SRL, SC SafeWood SRL, SC Termohabitat SRL, ONG-ul Fight for Freedom sau foștii luptători Adrian Tipa și Adrian Gontariu. Povestea merge mai departe!”