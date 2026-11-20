Județul Suceava ocupă primul loc la nivel național în privința campaniilor de educație sanitară și prevenție orală desfășurate în școli și grădinițe. Informația a fost prezentată de medicul stomatolog Cristina Sbîrnea, consilier local USR, în cadrul emisiunii „Ora întrebărilor” de la Bucovina TV, alături de rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian.

Dr. Cristina Sbîrnea a arătat că, prin intermediul Colegiului Medicilor Stomatologi, zeci de profesioniști din județ merg gratuit în unitățile de învățământ pentru a le forma copiilor obiceiuri sănătoase.

„Cu mare bucurie și cu mare mândrie vă spun că Suceava este campioană pe țară. Colegiul Medicilor Stomatologi are un număr de circa 50 de voluntari care au acoperit unitățile de învățământ din tot județul și circa 20.000 de copii au fost instruiți în ceea ce privește obiceiurile sănătoase și care să întrețină sănătatea orală”, a declarat medicul stomatolog. Potrivit acesteia, elevii și preșcolarii primesc informații practice despre periajul corect, igiena zilnică și alimentația adecvată.

Deși rezultatele voluntarilor sunt remarcabile, Cristina Sbîrnea a atras atenția că acțiunile punctuale nu pot înlocui medicina școlară permanentă. „Caravanele intervin punctual, o dată sau de două-trei ori pe an, dar cred că e mai mult nevoie de o prezență constantă în școli și de mai multă deschidere și din partea autorităților locale”. La nivelul municipiului Suceava, primăria și consiliul local administrează opt cabinete stomatologice școlare, dintre care șapte sunt active, iar al optulea urmează să fie redeschis după modernizare.

În completare, rectorul USV, Mihai Dimian, a subliniat că educația trebuie să vizeze nu doar copiii, ci și familiile acestora, deoarece mentalitatea actuală îi face pe români să amâne vizita la medic până în faze avansate ale bolii.

„Sunt persoane care au o stare materială bună, dar este nevoie de această educație, că este o investiție pe care o faci în această zonă de prevenire pentru tine. Trebuie schimbată mentalitatea «dacă nu te doare, nu te duci la medic». E important să îi educăm și pe copii, dar și familiile, pentru că părinții sunt importanți în acest lanț, astfel încât, chiar dacă nu te doare, să te duci la control, pentru că astfel costul este mult mai mic decât vei plăti ulterior”, a explicat prof. univ. dr. Mihai Dimian.