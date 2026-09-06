Suceava a găzduit Campionatul Național de Fotbal al Ucrainenilor din România, câștigat de echipa din Timiș

Suceava a găzduit, zilele trecute, Campionatul Național de Fotbal al Ucrainenilor din România, competiție organizată de Uniunea Ucrainenilor din România, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal. La festivitatea de premiere a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu. Trofeul ediției din acest an a fost câștigat de echipa din Timiș, în timp ce formația Suceava a obținut locul al III-lea.

Competiția a reunit echipe reprezentând comunitățile ucrainene din mai multe județe ale României, precum și participanți din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat la Liceul cu Program Sportiv Suceava și a oferit participanților ocazia de a se întâlni, de a concura și de a lega noi prietenii.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a subliniat că, dincolo de rezultatele sportive, competiția a reprezentat un prilej de apropiere între membrii comunităților ucrainene din diferite regiuni. „Sportul ne aduce împreună, dincolo de diferențe, generații și regiuni. Am acceptat cu bucurie invitația domnului deputat Miroslav Petrețchi, președintele UUR, și a domnului Ilie Sauciuc, președintele UUR – filiala Suceava”, a transmis Nicolae Robu. El a felicitat echipa din Timiș pentru câștigarea campionatului și formația Suceava pentru clasarea pe podium.