Municipiul Suceava a câștigat titlul de Capitala Tineretului din România 2028, în finala competiției care s-a desfășurat la Alba Iulia, în perioada 21–25 octombrie a.c., în cadrul celei de-a XI-a ediții a Summitului Tinerilor. În această ultimă etapă, Suceava a concurat cu Brașov și Mediaș, echipa de proiect formată din Miruna Poamăneagră, Ioana Tatarciuc, Karina-Elena Bogdănescu, Andrei Cîmpan, Șerban Raia, Anastasia Grădinariu, Iustin Timu, Paul Grosu, Vasile Gafiuc și consilierul local Andrei Bacoș, susținută de primarul Vasile Rîmbu convingând juriul că orașul întrunește condițiile pentru a i se acorda onorantul titlu.

După aflarea rezultatului, primarul Sucevei, Vasile Rîmbu a declarat că bucuria reușitei este a tuturor sucevenilor, iar administrația locală are acum responsabilitatea de a pregăti municipiul reședință de județi pentru oaspeții pe care îi va primi atât în 2028, cât și în 2029, când va găzdui campionatul universitar european de handbal. „Suceava renaște cu adevărat prin puterea, pasiunea și zâmbetele tinerilor săi. Câștigarea titlului de Capitala Tineretului din România 2028 este confirmarea clară că energia și creativitatea acestei generații pot transforma o cetate istorică într-o capitală a viitorului. Entuziasmul vostru a fost motorul acestei victorii extraordinare. Te iubesc, Suceavă tânără, vizionară și plină de viață! Viitorul se construiește aici, împreună!”, este mesajul transmis sâmbătă seara de primarul Rîmbu.

Titlul de Capitala Tineretului vine cu un premiu de 50.000 de euro oferit de Banca Comercială Română, destinat implementării inițiativelor din dosarul de candidatură și cu dreptul de a organiza și găzdui Summitul Tinerilor din anul 2028.

Reamintim că la competiția din acest an au participat zece orașe, iar Suceava a devansat proiecte depuse de Bistrița, București – sectorul 1, Deva, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare și Târgu Neamț. Candidatura Sucevei a fost asumată de la început de administrația locală, fiind rezultatul unui efort comun de colaborare. În ultimele luni, tineri, organizații non-guvernamentale, instituții publice și reprezentanți ai mediului privat s-au reunit în cadrul unor inițiative locale, precum înființarea de centre de tineret sau crearea unor spații de interacțiune și manifestare.

Mesajul care a însoțit candidatura Sucevei a fost „Pixel cu Pixel facem schimbarea!” și reflectă ideea că „transformarea comunității se construiește prin contribuția fiecăruia, prin colaborare și prin inițiative care răspund nevoilor reale ale tinerilor. Suceava își propune să fie nu doar un oraș în care tinerii trăiesc, ci unul pe care îl construiesc împreună”.

Dosarul de candidatură a înglobat viziunea pe termen lung a orașului, programele propuse, parteneriatele locale, resursele disponibile și modalitățile concrete de implicare a tinerei generații. O noutate a acestei ediții a fost introducerea componentei Youth Voice, un juriu format din 24 de tineri din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării. Aceștia au analizat materialele video transmise și secțiunile dedicate din dosare, evaluarea lor completând-o pe cea a juriului de experți din mediul public și privat.

Inspirat din modelul oferit de European Youth Capital, programul național funcționează ca un instrument de mobilizare a resurselor locale, sprijină autoritățile în identificarea problemelor cu care se confruntă noua generație și facilitează atragerea de investiții publice și private.