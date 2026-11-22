Echipa Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung, formată din elevii Radu Petru Aramă, Lucas Andrei Ferent, Tudor Octavian Chirică, Alexandru Carp și Ștefan Emanuel Croitoru, s-a clasat pe a doua poziție a competiției internaționale Chronos Security Capture The Flag, categoria Juniori.

Pornită dintr-o inițiativă a învățământului militar, competiția este susținută de lideri globali din industria cyber (precum Hack The Box, Yubico, TryHackMe). Concursul a reunit 2.194 de participanți din 1.015 echipe din întreaga lume, care s-au confruntat timp de 48 de ore în scenarii reale de atac și apărare cibernetică.

Reprezentanții colegiului spun că performanța elevilor nu ar fi fost posibilă fără temelia solidă de cunoștințe construită de cadrele didactice ale catedrei de informatică.

„Participarea la acest concurs a fost o decizie luată spontan, cu doar câteva zile înainte de începerea acestuia. Inițial, nu credeam că vom avea șanse reale de a obține un rezultat remarcabil, având în vedere amploarea competiției și dificultatea celor aproximativ 100 de probleme propuse.

Pe parcursul concursului, fiecare problemă rezolvată și fiecare poziție câștigată în clasament ne-au motivat să continuăm și să nu renunțăm. Un rol esențial l-a avut munca în echipă, fiecare dintre noi contribuind cu propriile cunoștințe, idei și perspective pentru a găsi soluții la provocările întâlnite. Nu a fost deloc ușor, unele probleme necesitând chiar și șase ore de muncă, iar determinarea noastră ne-a făcut să petrecem două nopți consecutive lucrând până la 4 dimineața.

Dincolo de rezultatul obținut, această experiență ne-a demonstrat cât de importante sunt colaborarea și perseverența. Ceea ce a început ca o decizie spontană s-a transformat într-o realizare de care suntem mândri, atât individual, cât și ca echipă de cibernetică a colegiului. Acest rezultat nu reprezintă doar o performanță într-o competiție, ci și dovada că, prin pasiune, muncă și spirit de echipă, putem depăși așteptările inițiale”, a spus elevul sergent Radu Petru Aramă.

Provocările competiției au vizat domenii precum criptografie, analiză criminalistică digitală (forensics), securitate web și reverse engineering, testând protecția infrastructurilor critice (energie, telecomunicații, sănătate, finanțe și apărare).

„Felicitări tuturor pentru perseverență, inteligență și spirit de echipă! Suntem mândri de voi!”, au mai spus cei de la Colegiul Militar.