Succes concludent pentru Bradul Putna în Liga a III-a

Bradul Putna a obținut prima victorie în Liga a III-a sâmbătă după amiază, la Piatra Neamț, în cadrul rundei cu numărul 2.

Întâlnirea cu Ceahlăul, o formație care se confruntă cu mari probleme, a fost controlată clar de echipa pregătită de Ionuț Plămadă. Sucevenii s-au impus fără emoții, cu scorul de 4-0, cu ajutorul golurilor marcate de Radu Ungurianu (5), Iulian Cărăușu (39, 49) și Eduard Ciobanu (65).

După două deplasări consecutive, Bradul va juca pentru prima dată în fața propriilor suporteri sâmbătă, 12 septembrie, când va primi vizita celor de la AFC Odorheiu Secuiesc.

Rezultate înregistrate în etapa a II-a a Seriei I:

Aerostar Bacău – CS Gheorgheni 2-1

AFC Odorheiu Secuiesc – CSM Vaslui 1-1

CSM Pașcani – CSM Adjud 1-2

Ceahlăul Piatra Neamț – Bradul Putna 0-4

Viitorul Onești – USV CSM Iași 0-0

KSE Târgu Secuiesc – FC II Bacău 2-2.

Clasament

1 CSM Adjud 2 2 0 0 3-1 6

2 Viitorul Oneşti 2 1 1 0 5-0 4

3 CSM Vaslui 2 1 1 0 4-3 4

4 FC Bacău 2 1 1 0 3-2 4

5 AFC Odorheiu Secuiesc 2 1 1 0 2-1 4

5 USV CSM Iaşi 2 1 1 0 2-1 4

7 Bradul Putna 2 1 0 1 6-3 3

8 Aerostar Bacău 2 1 0 1 2-2 3

9 KSE Târgu Secuiesc 2 0 1 1 3-4 1

10 CS Gheorgheni 2 0 0 2 1-3 0

10 CSM Paşcani 2 0 0 2 1-3 0

12 Ceahlăul Piatra Neamț 2 0 0 2 0-9 0

Sursă foto: monitorulneamt.ro