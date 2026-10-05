Sub Acoperământul Maicii Domnului, Așezământul de copii de la Rădăuți și-a sărbătorit hramul

Joi, 1 octombrie 2026, familia Așezământului de copii „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți” a sărbătorit hramul bisericii așezate sub oblăduirea Acoperământului Maicii Domnului. În mijlocul copiilor, ostenitorilor și credincioșilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica din incinta complexului, alături de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte arhim. Justinian Săvescu, consilier administrativ al Centrului Eparhial Suceava, arhim. Irineu Lichi, starețul Mănăstirii Bogdana din Rădăuți, și arhim. Iustin Tănase, directorul așezământului și gazda sărbătorii, precum și slujitori ai sfintelor altare din municipiul Rădăuți și din împrejurimi.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul de copii „Anghelos” al așezământului, dirijat de pr. Adrian Florea, inspector în cadrul Sectorului Economic-Financiar al Centrului Eparhial Suceava. Un moment aparte l-a constituit hirotonia întru diacon a tânărului teolog Constantin Matei, pe seama Mănăstirii Bogdana.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre rațiunea și sensul prezenței credincioșilor la slujbele Bisericii. Pornind de la faptul că minunea Acoperământului Maicii Domnului s-a petrecut în timpul unei slujbe de priveghere în biserica din Vlaherne, ierarhul a evidențiat, între altele, dimensiunea comunitară a rugăciunii săvârșite în comuniune în casa lui Dumnezeu:

„Prezența la biserică este, printre altele, o mărturie a apartenenței la o comunitate. Nu trăim de unul singur, iar în Biserică, deși cu responsabilități diferite, suntem una, una în simțire, una în dragoste, una în năzuințe. La rugăciunea personală, în privat, de cele mai multe ori mă privesc doar pe mine însumi. La rugăciunea din biserică ne rugăm și pentru alții, care au mai multă nevoie decât noi. În plus, suntem și ajutați: rugăciunea celui de lângă mine poate avea mai mare trecere înaintea lui Dumnezeu și așa, unii pe alții susținându-ne, suntem o familie, aflată sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu și acoperită de Maica Lui cea preacurată”.

La sărbătoare au luat parte Gheorghe Șoldan și Nicolae Robu, președintele, respectiv vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Petru Tanasă, secretarul general al Județului Suceava, Ionuț Adomniței, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Bogdan Loghin, primarul Municipiului Rădăuți, precum și alți reprezentanți ai autorităților județene și locale.

În încheiere, arhim. Iustin Tănase a adus mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru arhiereasca binecuvântare și necontenita purtare de grijă; Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, pentru slujire, binecuvântare și cuvântul de învățătură, autorităților județene și locale, precum și tuturor binefăcătorilor, ostenitorilor și credincioșilor care sprijină lucrarea așezământului. În semn de recunoștință, din partea întregii familii a centrului, Preasfinției Sale i-a fost dăruită o icoană a Acoperământului Maicii Domnului.

Pr. Ștefan Mihalcea