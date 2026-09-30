„Sub același cer – oameni și popoare”, expoziție de fotografie la Casa de Cultură „Platon Pardău”

La Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei – Salonul Alb – va avea loc vineri, 2 octombrie 2026, la ora 11.00, vernisajul expoziției de fotografie „Sub același cer – oameni și popoare” semnată de Toni Pal.

Peste 100 de fotografii, realizate pe mai multe continente (America, Asia, Africa și Europa), poartă privitorul într-o călătorie vizuală prin Statele Unite ale Americii, China, Tunisia, Germania și Italia, printre oameni, locuri, tradiții și momente de viață.

O expoziție despre frumusețea diversității, despre bucuria întâlnirilor și despre acele legături nevăzute care îi apropie pe oameni, oriunde s-ar afla. Evenimentul este organizat cu sprijinul Forumului Democrat al Germanilor din România-Regiunea Extracarpatică & Bucovina și al Forumului Democrat al Germanilor din Vatra Dornei. Intrarea este liberă.