Studenții și masteranzii suceveni se pot înscrie la Energy Challenge, concurs cu premii consistente

Studenții și masteranzii suceveni care vor să-și transforme ideile inovatoare în soluții concrete pentru provocările reale ale sectorului energetic se pot înscrie la Energy Challenge, un concurs de proiecte cu premii consistente.

Competiția, organizată de E.ON Energie România și Delgaz Grid, a ajuns la a 13-a ediție și este dedicată inovației, digitalizării și tranziției energetice. Înscrierile se fac până pe 23 decembrie 2026, pe site-ul dedicat, la secțiunea Energy Challenge.

Participanții vor avea ocazia să-și prezinte ideile și proiectele cu aplicabilitate practică, să învețe de la profesioniști din domeniu și să descopere din interior o parte din activitatea companiilor E.ON Energie România și Delgaz Grid.

Teme propuse pentru 2027

După etapa de selecție, participanții vor beneficia de sesiuni de mentorat și vor lucra la dezvoltarea ideilor propuse în cadrul Energy Challenge Academy, organizată la începutul lunii martie 2027. Competiția se va încheia cu finala și gala de premiere, în cadrul cărora vor fi desemnate echipele și proiectele câștigătoare.

Pentru ediția 2027 sunt propuse următoarele teme: soluții inteligente pentru eficiență energetică și optimizarea consumului; digitalizare și tehnologii inovatoare pentru viitorul energiei; soluții sustenabile pentru tranziția energetică; soluții inovatoare pentru experiența clientului și servicii energetice; soluții de digitalizare a activității operatorilor de distribuție de gaze naturale și energie electrică.

Premii

Cele mai bune proiecte vor fi recompensate cu premii atractive: Locul I: 3.000 de euro/echipă; Locul II: produse, experiențe sau servicii în valoare de 600 de euro pentru fiecare membru al echipei; Locul III: produse, experiențe sau servicii în valoare de 300 de euro pentru fiecare membru al echipei.

De la lansarea programului, din 2015, peste 550 de tineri din centre universitare din întreaga țară au participat la competiție, iar unele dintre proiectele câștigătoare au fost implementate în cadrul companiilor din Grupul E.ON din România. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Facebook a concursului: https://www.facebook.com/studentenergychallenge și Energy Challenge.