Studentă USV, premiată în cadrul Galei „BRD – 10 Lucrări de 10”

O studentă din cadrul Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut un important premiu în cadrul Galei „BRD – 10 Lucrări de 10”, desfășurată în cursul săptămânii trecute, la București. Alina Maricela Talpalariu, studentă a Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri a USV, coordonată de prof. univ. dr. Marian Socoliuc, a fost răsplătită cu un premiu în valoare de 2.000 de euro.

Proiectul „BRD – 10 Lucrări de 10” a fost conceput ca un catalizator pentru recunoașterea și validarea meritocrației în mediul academic universitar. Într-un context global marcat de tranziții tehnologice accelerate și provocări interdisciplinare complexe, inițiativa urmărește să identifice și să recompenseze acele lucrări științifice care depășesc cadrul reproductiv al învățării, propunând ipoteze inovatoare, analize riguroase și soluții fundamentate empiric.

Selecția celor zece laureați a reprezentat rezultatul unui proces riguros de evaluare, realizat de un juriu format din specialiști reputați și cadre didactice din diverse domenii ale științei. Criteriile de jurizare au vizat rigoarea metodologică, respectiv adecvarea instrumentelor de cercetare la problematica abordată și acuratețea interpretării datelor, noutatea și relevanța științifică, adică gradul de originalitate al contribuției și aplicabilitatea concluziilor în sfera academică sau socio-economică. Nu în ultimul rând juriul a apreciat coerența discursului academic, mai exact capacitatea autorilor de a structura argumentația într-un limbaj de specialitate precis și convingător.

Festivitatea de premiere a avut loc în spațiul emblematic al Palatului Bragadiru din București. Evenimentul a celebrat performanța de vârf a zece tineri cercetători ale căror demersuri științifice s-au remarcat prin originalitate metodologică, relevanță epistemologică și impact potențial asupra evoluției cunoașterii contemporane.

“M-am bucurat mult să aflu că Alina a fost desemnată printre cei 10 câștigători. Astfel de evenimente au o importanță crucială, din punctul meu de vedere, din perspectiva creării unui dialog autentic între mediul de afaceri, societatea civilă și comunitatea științifică. Această distincție confirmă valoarea unui demers curajos, care depășește tiparele academice clasice și stimulează cercetarea aplicată, ancorată în realitate. Rezultatul obținut demonstrează, încă o dată, că Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din cadrul USV formează studenți de excepție, capabili să performeze la cel mai înalt nivel naţional. Acest premiu nu reprezintă doar o consacrare a eforturilor ei de până acum, ci și un stimulent concret pentru continuarea parcursului ei în sfera cercetării fundamentale și aplicate.”, a declarat prof. univ. dr. Marian Socoliuc, coordonatorul ştiinţific al lucrării.

Gala de premiere a fost orchestrată de Mindcraft Academy, o platformă de referință dedicată diseminării științei și cultivării spiritului critic, dezvoltată de Fundația Friends For Friends. Întregul demers a fost posibil datorită inițiativei și susținerii financiare oferite de BRD – Groupe Société Générale, instituție care își reafirmă astfel angajamentul constant față de dezvoltarea capitalului intelectual și a ecosistemului de cercetare din România.