Studentă USV, medaliată cu aur la Festivalul Peștelui Durabil Românesc

O studentă din cadrul Facultății de Industrie Alimentară (FIA) a Universității „Ștefan cel Mare”din Suceava a obținut Locul I și Medalie de Aur în cadrul Festivalului Peștelui Durabil Românesc – Black Sea Fish Festival, care s-a desfășurat la Mamaia. Elena–Lidia Avasiloaiei, studentă în cadrul programului de studiu Ingineria produselor alimentare, anul I, a obținut acest important rezultat în cadrul secțiunii „Conștientizarea risipei alimentare prezentată printr-un preparat care să conțină pește”.

Festivalul s-a desfășurat în perioada 4–6 septembrie și s-a aflat în acest an la cea de a XII-a ediție. Probele concursului au urmărit valorificarea cunoștințelor și competențelor participanților în domeniul utilizării responsabile a resurselor alimentare. Concurenții au avut la dispoziție 45 de minute pentru realizarea unui preparat pe bază de pește autohton, evaluarea având în vedere creativitatea, tehnica de preparare, calitatea prezentării și modul de abordare a problematicii reducerii risipei alimentare.

Tema din acest an a competiției se înscrie în preocupările actuale privind sustenabilitatea sistemelor alimentare, utilizarea eficientă a materiilor prime și reducerea pierderilor și a risipei alimentare. În acest context, valorificarea peștelui autohton și utilizarea responsabilă a resurselor constituie direcții relevante atât pentru pregătirea viitorilor specialiști din industria alimentară, cât și pentru dezvoltarea unor practici de producție și consum sustenabile.

Rezultatul obținut de studenta FIA Elena-Lidia Avasiloaiei a reflectat și de această dată capacitatea studenților de a transpune cunoștințele dobândite în cadrul procesului educațional în aplicații practice și de a răspunde unor teme actuale din domeniul ingineriei produselor alimentare. Participarea studenților la astfel de manifestări completează pregătirea academică prin dezvoltarea competențelor practice, a creativității și a capacității de a identifica soluții pentru utilizarea eficientă a resurselor alimentare.