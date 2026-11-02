Studentă a Universității „Ștefan cel Mare”, premiată în cadrul concursului național „10 lucrări de 10”

O lucrare de cercetare despre relația dintre sustenabilitate și performanța financiară a companiilor i-a adus unei studente de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava un important premiu.

Studenta Alina-Maricela Talpalariu se numără printre cei zece câștigători ai primei ediții a concursului național „10 lucrări de 10”, organizat în cadrul programului BRD HUB START, care premiază lucrări de licență și disertație remarcabile ale studenților din România. Lucrarea ei, intitulată „Calitatea raportării privind durabilitatea și performanța financiară: o analiză panel în rândul companiilor listate la Bursa de Valori București”, explorează relația dintre modul în care companiile raportează informațiile privind sustenabilitatea și performanța lor financiară și a fost premiată cu 2.000 de euro. Cercetarea aduce în atenție un subiect tot mai relevant pentru mediul de afaceri: importanța transparenței și a raportării privind durabilitatea în evaluarea performanței companiilor.

Proiectul a fost selectat dintre 561 de lucrări de licență și disertație, înscrise de studenți din 42 de universități, din 16 orașe ale țării. Concursul face parte din programul BRD HUB START, dezvoltat de Fundația Friends For Friends (FFFF) alături de BRD – Groupe Société Générale, în colaborare cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), un program dedicat studenților care vor să transforme ce învață în acțiuni concrete pentru comunitățile lor, pentru colegii lor și pentru un ecosistem studențesc mai puternic în România.

Prima ediție a concursului a adus în atenție cercetări din domenii diverse, de la inteligență artificială și sustenabilitate până la sănătate mintală și drepturi civile. Proiectele au fost evaluate de un juriu format din peste 50 de experți, printre care profesori, activiști civici, antreprenori și profesioniști din diverse industrii. Diversitatea temelor abordate, dar și calitatea proiectelor înscrise au făcut ca, pe lângă cele zece premii anunțate inițial, organizatorii să decidă acordarea a încă patru distincții speciale, constând în vouchere în valoare de 1.500 de lei fiecare, oferite cu sprijinul Cărturești.

Dincolo de cercetarea premiată la Suceava, printre proiectele câștigătoare se numără soluții tehnologice, precum sisteme inteligente pentru sere autonome sau instrumente de combatere a dezinformării, dar și analize ale unor teme sociale complexe, precum populismul electoral, sănătatea mintală sau felul în care discursul mediatic contribuie la perpetuarea inegalităților de gen. Împreună, lucrările conturează imaginea unei generații preocupate să înțeleagă lumea în care trăiește și să contribuie la schimbarea ei.