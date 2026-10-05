Struț de 70 de kilograme la proțap, cai, zeci de ciobănești de Bucovina și mii de participanți la Târgul de Toamnă de la Horodnic de Sus

Comuna Horodnic de Sus a găzduit, duminică, unul dintre cele mai mari târguri de toamnă din județ. Evenimentul s-a desfășurat la „Hambarul cu voie bună”, unde câteva mii de persoane s-au adunat pentru a se bucura de preparate tradiționale, expoziții de animale, muzică și o atmosferă de sărbătoare într-o frumoasă zi de toamnă.

Organizat de Primăria și Consiliul Local Horodnic de Sus, târgul l-a avut ca amfitrion pe primarul Valentin Luța. Evenimentul a debutat cu o rugăciune făcută de părintele Alexandru, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu „pentru această zi minunată, pentru roadele pe care le-a dăruit și pentru oamenii frumoși pe care-i avem astăzi ca oaspeți”. La rândul său, primarul Valentin Luța a transmis un mesaj despre unitate și respect: „Este o zi a unității, iubirii și dragostei. Vreau să vă concentrați pe acest lucru. În rest, dacă ne iubim și dacă avem respect deja am făcut cel mai important lucru din viața noastră”.

Primarul comunei Horodnic de Sus, Valentin Luța, a fost amfitrionul evenimentului

Standurile pregătite de părinți, profesori, copii și membri ai comunității au fost pline de produse și preparate care au pus în valoare tradițiile locale. Astfel, vizitatorii au putut gusta sau cumpăra prăjituri, compoturi, zacuscă, dulcețuri și fructe de sezon, dar și preparate tradiționale precum miel la ceaun, balmoș și sarmale.

Surpriza gastronomică a ediției a fost, însă, un struț de aproximativ 70 de kilograme, pregătit la proțap. Preparatul, o premieră pentru oferta gastronomică prezentată la un astfel de eveniment, a atras atenția celor prezenți și a devenit rapid „vedeta” târgului.

Vedeta gastronomiei de la targul de toamna de la Horodnic de Sus a fos tun strut de 70 de kilograme pus la proțap

De precizat că printre invitații speciali ai târgului s-au numărat crescători de cai din localitate, care au prezentat publicului frumoasele cabaline pe care le au. Un alt punct de atracție l-a reprezentat expoziția Clubului de crescători de câini din rasa „Ciobănesc de Bucovina”, care a venit la eveniment cu aproximativ 60 de exemplare.

Struț de 70 de kilograme la proțap, cai, zeci de ciobănești de Bucovina și mii de participanți la Târgul de Toamnă de la Horodnic de Sus

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de Taraful Regal, care a adus muzica tradițională în mijlocul participanților și a completat programul pregătit pentru întreaga zi de duminică.

La final, Târgul de Toamnă de la Horodnic de Sus s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare, toți cei prezenți fiind invitați la o discotecă în aer liber, cu muzică din anii ’80, ’90 și 2000, după care a urmat un frumos foc de tabără.