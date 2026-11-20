„Numerarea ultimă a populaţiunii…”

„După numerarea ultimă a populaţiunii imperiului nostru, Suceava are 10.104 locuitori. Din aceştia sunt 3.750 jidovi, 2.652 români, 2.112 nemţi, 784 armeni şi 441 ruteni. După confesiune se împarte populaţiunea Sucevei în 3.316 orientali, între cari sunt cuprinşi şi armenii, în 3.038 catolici şi 3.750 jidovi. În timpul din urmă numerul jidovilor a mai scădut din causa resboiului vamal cu România. Resultatul alegerilor pentru comitetul comunal, terminate într’a 30 a lunei trecute, este următoriul: 10 jidovi, 8 poloni, 5 români, 5 nemţi şi 2 armeni. Se poate probă mai evidentă pentru ceea ce am dis mai sus? Aceasta şi orbul şi surdul şi bolândul trebue s’o înţeleagă. Comitetul acesta este compus numai din individi fără cunoscinţă de causă, fără voe şi părere individuală, cari vor şi trebui să fie instrumente ale celora carii vor voi să se folosească de dânşii”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, Octomvrie 1887.

„Strînsul cartofilor”

„Zilele prielnice pentru strînsul cartofilor sînt numărate. De aceea această lucrare nu mai suferă amînare. Organele şi organizaţiile de partid sînt chemate să mobilizeze la recoltat toate forţele existente, acordînd atenţia cuvenită folosirii maşinilor. Odată cu recoltatul trebuie să se facă şi sortatul cartofilor, iar întreaga cantitate planificată trebuie transportată la centrele de preluare”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5240, Suceava, Octombrie 1964.