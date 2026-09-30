La Ipotești se lucrează într-un ritm alert la asfaltarea mai multor străzi.

Unele au fost deja finalizate, altele sunt în plin proces de modernizare, iar la alte două lucrările vor începe în cel mai scurt timp.

Momentan, constructorii se focusează pe asfaltarea străzii Tudor Arghezi, una extrem de importantă, mai ales că acolo vor fi ridicate două obiective de mare importanță pentru comunitatea locală, respectiv o școală și o grădiniță cu program prelungit.

”E pentru prima oară când această stradă principală și destul de circulată este asfaltată. Este vorba de o lungime de peste 700 de metri, la care se adaugă parcarea pentru grădinița cu program prelungit care se află în licitație, dar și pentru școala care se va ridica tot în această zonă”, a explicat Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești.

Străzi din Ipotești, asfaltate într-un ritm alert

Lucrările se realizează cu bani de la bugetul local și sunt parte integrantă dintr-un proiect mai mare, care cuprinde asfaltarea altor patru străzi.

Până acum sunt finalizate asfaltările pe strada Liliacului și, parțial, pe strada Orizontului, iar în curând vor intra în proces de modernizare strada Aleea Mărului și strada Aleea Nucului.

”Comuna are nevoie de o infrastructură modernă, iar rolul nostru, al administrației locale, este tocmai acela de a moderniza toate drumurile pe care le avem, chiar dacă vorbim de o rețea destul de vastă de artere de circulație în toate satele comunei.

Avem resursele financiare necesare pentru a finaliza proiectele pe care ni le-am asumat pentru acest final de an 2026, iar anul viitor, imediat ce vremea ne va permite, vom demara lucrări și la alte drumuri.

Dar drumurile nu sunt singura noastră prioritate și îi asigur pe toți locuitorii comunei că vom investi și în educație, și în cultură, și în sport, dar și în zone de agrement”, a anunțat primarul Dumitru Gulei.