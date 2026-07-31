„Străinii şi băştinaşii…”

„Toţi străinii, ce au năpădit cu droaea în ţara noastră, mănoasă şi dotată de natură cu cele mai frumoase daruri, se sciu usa minunat de împrejurări; numai noi, popor băştinaş, stăm cu mâinile în şolduri, ca şi când ni-ar merge trebile strună. Ce ironie amară. Pe când ar fi natural şi cu cale, ca cei străini veniţi la noi, să ni se închine nouă, noi ne închinăm lor şi le cedăm un teren după altul, ca şi când am avea frică de dânşii”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 5, Suceava, 15 Iulie 1887.

„Muzeul din Gura Humorului”

„Colecţiei de 5000 de obiecte etnografice ale Muzeului din Gura Humorului i s-au adăugat, de curînd, alte 150 de achiziţii valoroase. Vizitatorii sosiţi aici în număr tot mai mare în ultimul timp apreciază, în mod deosebit, scoarţele vopsite în culori vegetale, costumele populare procurate din localităţile Mănăstirea Humorului, Solca, Soloneţ şi Pîrteştii de Sus, precum şi obiectele din lemn, sculptate cu măiestrie”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6721, Suceava, Iulie 1969.