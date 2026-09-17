Stoc imens de minerale naturale rămase de la fosta exploatare de la Tarnița, ridicat și transportat cu destinația China

Foștii mineri, dar și oamenii care tranzitează în general drumul județean care trece prin Ostra și merge mai departe spre Broșteni au observat în ultima perioadă ”mișcare” în zona fostei exploatări miniere de la Tarnița.

Camioane cu containere închise au început să ridice stocul imens de pirită care zace nu departe de drumul județean, de foarte mulți ani.

Pirita este un mineral natural din clasa sulfurilor și este ridicat în mod legal de o firmă din Cluj, care a încheiat un contract pentru a prelua acest minereu care, din informațiile noastre, are o destinație îndepărtată. Pirita este transportată spre Portul Constanța și mai departe are ca destinație, pe cale maritimă, China. Asiaticii sunt cei care se vor ocupa de operațiunea de extragere de minerale de valoare din acest stoc de pirită.

Din informațiile pe care am reușit să le adunăm rezultă că lichidatorul judiciar al fostei exploatări miniere a scos la licitație stocul de pirită în cantitate de peste 10.000 mc, care a fost adjudecat la licitație de firma Newter Drum SRL din Cluj-Napoca, cu aproximativ 300.000 de lei.

În baza acestei tranzacții, încheiată în iulie 2026, firma a început mai recent să transporte stocul de pirită.

Prin exploatare, din pirită se extrage acid sulfuric , în special, dar se poate extrage aur, argint si cupru, în cantități mai mici.

În trecut, acest minereu era valorificat și în România. dar în ultima perioadă aceste procedee ar fi interzise în Uniunea Europeană. Stocul de minerale de la Tarnița are aproximativ 25 de ani de când zace în același loc, un ”munte” pietrificat, dar care reprezintă și o problemă de natură ecologică.

Contactat de Monitorul de Suceava, primarul din Ostra, Ioan Oros, ne-a confirmat că are cunoștință de existența acestui contract și de faptul că a început transportul piritei de la Tarnița.

Primarul a declarat că pentru comunitatea locală este benefic că se scapă de acest stoc de pirită care zace de foarte mult timp la Ostra și care prezenta un risc real de dezastru ecologic.

Pirita reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri de mediu din industria minieră globală și locală, fiind principala cauză a fenomenului de drenaj acid al minelor.

Atunci când deșeurile de pirită din haldele de steril sau minele abandonate intră în contact cu aerul și apa, mineralul oxidează și generează acid sulfuric, provocând un dezastru ecologic pe termen lung.

Vântul și precipitațiile produc și ele o poluare lentă în contact cu pirita.

Din pirită s-ar putea scoate în jur de 2 grame de aur la tonă, însă prin tehnologie avansată este posibil ca în China să se scoată mai mult.

Exploatarea zăcământului Leșu Ursului a început pe 1 iulie 1965, iar de-a lungul scurtei sale existențe aici au lucrat circa 45.000 de oameni. Activitatea a fost sistată definitiv în 2006, iar ulterior au început lucrările de ecologizare care au fost realizate doar în parte.

În perioada 1965-2006, cât a durat activitatea extractivă la Mina Leșu Ursului, cu sediul în Tarnița, comuna Ostra, au fost angajați aproximativ 45000 de oameni, mulți dintre acestea devenind profesioniști de renume în domeniul minier.

Prelucrarea minereului se făcea la Uzina de Preparare Tarnița.