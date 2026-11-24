Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Asociația Seniorilor Bucovineni, organizează joi, 26 noiembrie 2026, la ora 13.00, o nouă întâlnire din cadrul proiectului Itinéraires francophones, destinat cunoaşterii lumii francofone.

Activitatea din această săptămână propune o temă destinată lecturii – „Lire ensemble – Antoine de Saint-Exupéry – Le Petit Prince” şi invită publicul să redescopere o poveste filosofică universală, publicată în 1943, o reflecție asupra prieteniei, iubirii și responsabilității.

„Micul Prinț” este cea mai citită carte din lume, după Biblie, fiind tradusă în peste 500 de limbi, ceea ce poate explica o latură a faimei sale, puține opere fiind răspândite la o asemenea scară. Universalitatea acestei opere constă în caracterul profund umanist, ideile sale rezonând cu cititorii din întreaga lume.

Citind împreună, participanţii vor aprofunda o operă ce se doreşte o critică asupra lumii adulților marcată de vanitate, materialism, sete de putere, o lume care contrastează cu valorile copilăriei, imaginației și relațiilor emoționale.

Tema își propune stimularea lecturii în limba franceză, a spiritului critic şi a imaginației, într-o atmosferă destinsă, motivantă și încurajatoare.

Activitatea va fi coordonată de prof. gr. I ing. Angela Nesteriuc, preşedinta Asociației Seniorilor Bucovineni, şi este inclusă în proiectul „Alianţa Franceză din Suceava – motor de dezvoltare culturală a Bucovinei” – desfăşurat cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava.