Stimă de sine sau încredere în sine?

Folosim adesea cele două expresii ca și cum ar însemna același lucru. Despre cineva sigur pe el spunem că „are stimă de sine mare”, iar despre cineva care ezită, că „nu are încredere în el”. Psihologii vorbesc însă despre două lucruri diferite, iar dacă le confundăm, riscăm să ne îndreptăm eforturile în direcția greșită.

Stima de sine este felul în care ne evaluăm valoarea ca persoană, adică sentimentul general că suntem în regulă și că merităm respect și afecțiune, indiferent de rezultate. Încrederea în sine, numită în cercetare autoeficacitate (termen introdus de psihologul Albert Bandura), este convingerea că putem face bine un lucru anume: să vorbim în public, să conducem mașina sau să învățăm o limbă străină. Prima ține de cine suntem, a doua de ce putem face. Poți avea multă încredere în abilitățile tale profesionale și totuși să simți, în adâncul tău, că nu ești suficient. La fel de bine, poți avea o stimă de sine solidă și să recunoști liniștit că ești nesigur la volan.

Diferența are consecințe practice, iar unul dintre cele mai cunoscute studii pe acest subiect o arată clar. În 2003, psihologul Roy Baumeister și colegii săi au publicat în revista Psychological Science in the Public Interest o analiză amplă a cercetărilor despre stima de sine. Întrebarea lor era simplă: dacă oamenii ajung să se prețuiască mai mult, vor avea rezultate mai bune la școală, la muncă și în relații? Concluzia i-a surprins pe mulți. Legătura dintre stima de sine și performanță s-a dovedit slabă. Acolo unde exista, direcția părea mai degrabă inversă: rezultatele bune cresc stima de sine, nu invers. Programele care încercau să-i facă pe elevi să se simtă bine cu ei înșiși, fără legătură cu efortul sau cu progresul real, nu le îmbunătățeau notele. Cercetătorii au constatat totuși că stima de sine ridicată este asociată cu mai multă inițiativă și cu o stare emoțională mai bună, ceea ce nu este puțin lucru.

Pentru viața de zi cu zi, asta înseamnă că nu ne putem convinge să ne prețuim repetând afirmații pozitive în oglindă. Nici nu trebuie să așteptăm să ne simțim valoroși ca să acționăm. Încrederea se construiește prin experiență, iar stima de sine se hrănește dintr-o relație mai blândă și mai realistă cu noi înșine. Iată cinci soluții practice care acționează pe ambele planuri.

Prima soluție este să-ți construiești încrederea prin pași mici și repetați. Bandura a arătat că cea mai puternică sursă a autoeficacității este experiența directă a reușitei. Alege un lucru care te intimidează și împarte-l în etape atât de mici încât să le poți duce la capăt. Dacă îți este teamă să vorbești în ședințe, începe cu o singură întrebare. Fiecare reușită devine o dovadă pe care mintea ta nu o mai poate ignora.

A doua soluție este să-ți separi valoarea de rezultate. Când greșești, observă dacă gândul tău este „am făcut o greșeală” sau „sunt un ratat”. Primul descrie un comportament, al doilea judecă întreaga persoană. Exersează să reformulezi conștient: „Prezentarea de azi n-a ieșit bine, dar asta nu spune nimic despre cât valorez eu.”

A treia soluție este să practici autocompasiunea. Cercetările psihologei Kristin Neff sugerează că, atunci când te tratezi cu bunătatea pe care ai arăta-o unui prieten, obții beneficiile stimei de sine fără capcanele ei, cum ar fi nevoia constantă de a te compara cu ceilalți. Data viitoare când treci printr-un eșec, întreabă-te ce i-ai spune unui prieten bun aflat în aceeași situație. Apoi spune-ți ție același lucru.

A patra soluție este să ții un jurnal al dovezilor. Seara, notează trei lucruri pe care le-ai făcut bine sau pe care le-ai dus la capăt, oricât de mici ar fi. Mintea noastră reține mai ușor eșecurile decât succesele, iar acest exercițiu reechilibrează balanța. După câteva săptămâni, vei avea în scris o colecție de dovezi ale propriei competențe.

A cincea soluție este să trăiești în acord cu valorile tale. O stimă de sine stabilă nu vine din aplauze, ci din sentimentul că trăiești după ceea ce consideri important. Identifică două sau trei valori esențiale pentru tine, cum ar fi onestitatea, grija față de ceilalți sau curiozitatea. Apoi alege în fiecare zi o acțiune mică prin care să le respecți.

Stima de sine și încrederea în sine se influențează reciproc, dar nu sunt același lucru. Una îți spune că meriți, cealaltă îți spune că poți. Când înțelegi diferența, știi la ce să lucrezi. Dacă îți lipsește curajul, ai nevoie de acțiune. Dacă îți lipsește sentimentul că ești suficient, ai nevoie de blândețe față de tine.

Psiholog Mihai Moisoiu

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