Stilul minimalist

În primăvară am vizitat pentru prima dată Suedia și m-am intersectat într-un mod simpatic cu fotbalul din această țară. Vizitam Uppsala, un oraș istoric, universitar și cultural, când am detectat o blajină emulație de suporteri. Nu auzisem de vreo echipă din Uppsala, credeam că e prin divizia a doua, când… surpriză! Sirius, că așa am aflat că se cheamă, era chiar lider neînvins la momentul acela, după vreo 5 etape, dar taman când mă aflam eu acolo era condusă cu 2-0 pe teren propriu. Totuși, până am mai vizitat una-alta, a întors și a câștigat cu 3-2! În momentul de față, după 22 de etape (din 30), Sirius este tot lider, cu 8 puncte avans, perfect plasată pentru primul titlu din istoria sa. Iar asta vine după ce anul trecut campioană în Allsvenskan (denumirea primei divizii suedeze) a fost, tot în premieră, Mjallby, adică o echipă rurală, genul cu mai puțini locuitori decât ar încăpea pe stadionul local, oricum mic. În timpul ăsta, IFK Goteborg, singurul club suedez câștigător de cupe europene, se zbate la retrogradare de ani de zile. Așadar, fotbalul suedez trece printr-o perioadă de finanțare minimalistă, jucătorii mai răsăriți merg devreme la export, iar lucrul ăsta se vede și la națională. Chiar dacă în lot sunt fotbaliști care joacă în Top 5 campionate, și nu la cluburi oarecare, performanța veritabilă se lasă așteptată. După ultimul loc în grupa preliminară la Mondiale, fără nicio victorie (ireal!), selecționata Suediei a avut o tresărire de orgoliu la baraje, unde a ajuns ca și România, via Liga Națiunilor. A avut parte de acea combinație norocoasă pe care am invocat-o în van pentru România, prima adversară Ucraina, adică teren neutru, apoi repartizare ”din bile” acasă, cu Polonia (care acum ne e adversară comună în grupa de Liga Națiunilor). Așa au trecut suedezii oceanul, vâslind în urma norvegienilor. După ce au ieșit rezonabil din grupă, au dat peste Franța și asta a fost. Oricum, neașteptat bonus. În punctul ăsta ne întâlnim cu Suedia, care speră ca aventura americană să fie un restart. Un fotbal intern auster, nici actuala, nici viitoarea campioană nu contribuie cu jucători la lot, doar două rezerve de la Hammarby, ocupanta locului 2. Un selecționer englez fără anvergură, Graham Potter, dar care a făcut carieră deceniul trecut în fotbalul suedez, ducând-o pe Ostersund din liga a 4-a până în Allsvenskan și Liga Europa.

Va fi greu pentru băieții lui Hagi? Sigur nu ușor.