Ştie Mou ce zice…

Săptămâna asta a fost una ciudată pentru unul dintre fotbaliştii cunoscuţi ai Real-ului Madrid, fundaşul central Raul Asencio, care a fost prins băut la volan şi reţinut de poliţia rutieră spaniolă. A urmat ceea ce ştim că se întâmplă şi la noi: proba de sânge, reţinere pe durata nopţii, apoi judecata în procedura de urgenţă. La ei nu este cu dosar penal implicit după ce eşti prins cu o alcoolemie mare, însă amenzile îţi ridică părul pe cap. Aşadar, Asencio avea o alcoolemie de 0,90 la suflatul în fiolă alcoolscop, iar la spital, proba de sânge a arătat 0,88. După legea din România, se lăsa cu pârnaie după o serie de înfăţişări la tribunal. La ei, ceva mai rapid şi mai simplu: tribunalul de urgenţă a fixat în aceeaşi zi o amendă de 14.000 de euro şi interdicţia de a mai conduce maşina timp de 8 luni! Nu-l compătimesc. Dimpotrivă: nu admit sub niciun motiv şofatul sub influenţa băuturii sau drogurilor. La Asencio însă, apărea şi o circumstanţă agravantă: era judecat de vreun an şi jumătate pentru difuzarea unui filmuleţ porno fără acordul „artistei”, care pe deasupra mai era şi minoră la data filmării. Coincidenţă: a doua zi după incidentul cu băutura, Asencio a fost disculpat în procesul de pornografie. Asta însă nu l-a împiedicat pe noul antrenor, Jose Mourinho, să afirme: „Asencio este un jucător important. E şi cel mai conştiincios din tot lotul: vine la antrenamente primul şi pleacă după toţi ceilalţi. Asta însă nu-l disculpă de ceea ce face în restul timpului. La Real Madrid nu vii, te antrenezi sau joci şi apoi pleci. Nicidecum: reprezinţi Real-ul 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 12 luni pe an. Nu poţi lăsa imaginea legendarului club să fie pătată de nimeni, sub nicio formă. Orice măsură disciplinară va lua clubul, eu o susţin.”

Spuneţi-mi, vă rog: pe câţi antrenori români şi de câte ori i-aţi auzit spunând atât de limpede ce înseamnă un jucător pentru clubul său? Eeiii, poate că la noi nu sunt derbedei care să se „dixtreze” cu minore şi să conducă beţi. Poate nici antrenori atât de aspri ca Mourinho, care când l-a gonit pe Mutu de la Chelsea, tot aşa a pus problema: era vorba „doar” de imaginea clubului. Oare din chestia asta o pricepe vreunul din personajele din fotbalul nostru ceva? Mira-m-aş!