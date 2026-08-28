Sterilizare gratuită și „toleranță zero” pentru abandon, măsuri anunțate de primarul Vasile Rîmbu în problema câinilor vagabonzi

La doi ani de la adoptarea a două pisici, Felix și Otilia, care locuiesc în Primăria Suceava, primarul Vasile Rîmbu a transmis un mesaj prin care anunță o serie de măsuri în privința problemei câinilor fără stăpân din municipiul reședință de județ.

”Începând cu luna septembrie vom demara un program municipal de sterilizare gratuită, în masă. Ne dorim ca recensământul și microciparea să devină o normalitate, nu o excepție, în baza unor parteneriate reale și transparente cu asociațiile de protecție a animalelor și cu medicii veterinari.

Vom avea patrule locale dedicate și toleranță zero față de abandon. Un astfel de proces cere timp, mai ales pentru că educația timpurie are nevoie de răbdare și consecvență pentru a genera rezultate concrete și durabile”, spune primarul Vasile Rîmbu, care propune ca principiu ”Adoptă, nu cumpăra!”.

Obiectivul final: ”Nici un sucevean nu trebuie să trăiască cu frica de a fi atacat pe stradă”.

”Cu ajutorul camerelor de supraveghere și al sesizărilor venite de la cetățeni, vom monitoriza, identifica și sancționa drastic persoanele care aduc și abandonează câini pe raza municipiului Suceava. În plus, vom lansa o platformă online dedicată sesizării rapide a acestor fapte”, a adăugat edilul Sucevei.

În paralel, vor fi luate măsuri pentru imunizarea animalelor împotriva rabiei și a bolilor transmisibile.