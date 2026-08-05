Am trecut și în luna august, ”un august în flăcări” – pentru a ne aminti, unii dintre noi, ce trebuia să pregătim pentru intrarea la liceu, prin anii optzeci. Se încing și creierele, nu numai carcasele de creier. Chiar și unde te aștepți mai puțin, deși de câțiva ani a luat-o și Eurosport pe panta asta a știrilor sub steag fals. À la guerre, comme à la guerre. După cum se știe, Eurosport nu mai are de multă vreme treabă cu fotbalul, adică sportul cel mai contaminat cu steaguri false, dar uite că se descurcă și cu tenisul. Mai întâi aflăm că Sinner nu e văzut cu ochi buni la el în țară, fiind atacat și contestat. Numărul 1 mondial, ceea ce italienii n-au mai avut, proaspăt câștigător de Wimbledon, nici așa ceva n-au avut, e contestat în Italia? Dar unde se cred macaronarii ăștia, în România?! Desigur, citind ”știrea”, aflai că nu e tocmai așa. Doar că un ziarist, foarte chitit pe recorduri, se declarase dezamăgit că Sinner a hotărât să sară peste Mastersul canadian, ceea ce face imposibilă câștigarea tuturor turneelor de această categorie într-un an, adică o performanță la care nici cei trei corifei ai acestui sport n-au visat vreodată. Federer sigur nu, căci o treime din totalul de nouă se desfășoară pe zgură și niciunul pe iarbă. Dar Federer a spus cândva, la un interviu, când a fost întrebat de nu știu ce record, că jucătorii se gândesc mai puțin la așa ceva decât ziariștii. Sau suporterii, aș adăuga eu. Oricum, Sinner era încă departe de a câștiga toate turneele de Masters din 2026, deocamdată le bifase pe primele cinci. Nu era nici departe, dar să nu uităm că se intercalează US Open, că revine Alcaraz… Fapt e că omul și echipa sa de profesioniști nu-și fac planul după ambițiile altora.

Și încă una de la Eurosport: citează în titlu o afirmație a lui Zverev, că la juniori era mai slab decât niște ruși și doi români! Intri plin de curiozitate pentru a afla despre cine este vorba, dar afli că Zverev nu i-a nominalizat pe ai noștri, iar cei care au redactat știrea au lăsat chestiunea în pom, fără a face o minimă cercetare. Am făcut-o eu, cu o simplă întrebare la amicul meu antrenor de tenis, care mi i-a indicat imediat: Nicolae Frunză și Bogdan Borza. Mi-au mai trecut pe la ureche numele lor, erau considerați talente autentice, dar tranziția de la juniorat la ATP nu e pentru oricine.