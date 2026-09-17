Municipiul Suceava înregistrează o revoluție administrativ-spirituală în transportul public local. Soluția găsită de primarul Vasile Rîmbu pentru atenuarea nemulțumirilor legate de întârzierile autobuzelor TPL a fost de a oferi hrană spirituală chiar în stația de autobuz pentru ca timpii de așteptare să nu mai pară o veșnicie.

Într-o postare de un patos lirico-religios surprinzător pentru cei care îl cunosc pe Vasile Rîmbu și rar întâlnit în administrație, intitulată „Cartea din stație a devenit o sete de sens”, primarul anunță că „biblioteca fără uși” din stația de la Policlinică a fost asaltată de cetățeni în căutare de „cuvinte care zidesc”. Postarea primarului dă de înțeles că oamenii au căutat masiv cărți de rugăciune, dovedind că transportul în comun din Suceava chiar te aduce mai aproape de Cel de Sus.

Stațiile de autobuz din Suceava capătă valențe spirituale

Totodată, primarul a promis solemn că se va preocupa personal ca aceste standuri să fie mereu aprovizionate cu Biblii și volume specific creștine. Sloganul „#FacemSuceavaBine” capătă astfel valențe metafizice.

Apogeul acestei mișcări de revigorare morală a fost atins printr-un „L.E.” (later edit), care îl aduce în scenă și pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Potrivit primarului, ÎPS Calinic a reacționat la inițiativa amplasării standurilor cu cărți în locuri publice cu o „dragoste părintească desăvârșită” și a donat 10 Biblii și 10 Noi Testamente. Astfel, pe rafturile din stația de la Policlinica Areni tronează acum mândre coperțile vișinii cu cruce aurie ale cărților religioase.

„Biserica și administrația lucrează în deplină armonie spre zidirea sufletească a comunității”, scrie primarul, confirmând că la Suceava administrația și biserica merg pe același bilet de călătorie. Următoarea mutare ar putea fi introducerea unui sistem de indulgențe pentru cei care circulă fără bilet.

Stațiile de autobuz din Suceava capătă valențe spirituale