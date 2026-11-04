Stație de preparare a mixturilor asfaltice, care funcționa ilegal, închisă de Garda de Mediu Suceava

O stație de preparare a mixturilor asfaltice, care funcționa ilegal, a fost oprită de comisarii Gărzii de Mediu Suceava din cauza poluării masive.

În urma sesizărilor primite de la cetățeni, comisarii de mediu au efectuat un control fulger la un operator economic care deține o stație de preparare a mixturilor asfaltice.

La fața locului, suspiciunile s-au confirmat în totalitate: o instalație de preparare a emulsiei bituminoase, folosită pentru lucrări de infrastructură rutieră, funcționa ilegal, evacuând în atmosferă un fum negru și dens care a poluat masiv aerul din zonă.

În cazul respectiv au fost aplicate sancțiuni dure pentru nerespectarea legislației de mediu:

Amendă contravențională în valoare de 15.000 de lei;

Sistarea imediată a activității pentru linia tehnologică de preparare a emulsiei bituminoase.

Exploatarea instalației de preparare a emulsiei bituminoase a fost strict interzisă până la revizuirea actului de reglementare. Noul document va impune operatorului valori-limită mult mai stricte pentru emisiile de noxe și măsuri riguroase de monitorizare a calității aerului, spun reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava.