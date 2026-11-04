Actualitate

Stație de preparare a mixturilor asfaltice, care funcționa ilegal, închisă de Garda de Mediu Suceava

Stație de preparare a mixturilor asfaltice - fotografie generată cu AI
Stație de preparare a mixturilor asfaltice - fotografie generată cu AI

O stație de preparare a mixturilor asfaltice, care funcționa ilegal, a fost oprită de comisarii Gărzii de Mediu Suceava din cauza poluării masive.

În urma sesizărilor primite de la cetățeni, comisarii de mediu au efectuat un control fulger la un operator economic care deține o stație de preparare a mixturilor asfaltice.

La fața locului, suspiciunile s-au confirmat în totalitate: o instalație de preparare a emulsiei bituminoase, folosită pentru lucrări de infrastructură rutieră, funcționa ilegal, evacuând în atmosferă un fum negru și dens care a poluat masiv aerul din zonă.

În cazul respectiv au fost aplicate sancțiuni dure pentru nerespectarea legislației de mediu:

  • Amendă contravențională în valoare de 15.000 de lei;
  • Sistarea imediată a activității pentru linia tehnologică de preparare a emulsiei bituminoase.

Exploatarea instalației de preparare a emulsiei bituminoase a fost strict interzisă până la revizuirea actului de reglementare. Noul document va impune operatorului valori-limită mult mai stricte pentru emisiile de noxe și măsuri riguroase de monitorizare a calității aerului, spun reprezentanții Gărzii de Mediu Suceava.

Recomandări

Garda Forestieră Suceava continuă verificările în teren

Actualitate

Amenzi de 232.000 de lei și aproape 1.400 de mc de material lemnos confiscat, în urma a 125 de controale desfășurate de Garda Forestieră Suceava

Actualitate

Amenzi de 232.000 de lei și aproape 1.400 de mc de material lemnos confiscat, în urma a 125 de controale desfășurate de Garda Forestieră Suceava

Garda Forestieră Suceava continuă verificările în teren
Controale ale Gărzii de Mediu Suceava, în cadrul Planului „Deșeuri 2026”. Amenzi de 52.500 de lei și o activitate suspendată

Actualitate

Controale ale Gărzii de Mediu Suceava, în cadrul Planului „Deșeuri 2026”. Amenzi de 52.500 de lei și o activitate suspendată

Actualitate

Controale ale Gărzii de Mediu Suceava, în cadrul Planului „Deșeuri 2026”. Amenzi de 52.500 de lei și o activitate suspendată

Controale ale Gărzii de Mediu Suceava, în cadrul Planului „Deșeuri 2026”. Amenzi de 52.500 de lei și o activitate suspendată
În solariile și pepinierele Direcției Silvice Suceava au fost înregistrați peste 16 milioane de puieți forestieri, în 2026

Actualitate

Pepinierele Direcției Silvice Suceava, modernizate pentru a susține eforturile de gestionare a pădurilor pentru generațiile actuale și viitoare

Actualitate

Pepinierele Direcției Silvice Suceava, modernizate pentru a susține eforturile de gestionare a pădurilor pentru generațiile actuale și viitoare

În solariile și pepinierele Direcției Silvice Suceava au fost înregistrați peste 16 milioane de puieți forestieri, în 2026
Șanțul de lângă Bazarul Sucevei a fost asfaltat, dar urmează și alte lucrări care vor provoca disconfort în trafic

Actualitate

Șanțul de lângă Bazarul Sucevei a fost asfaltat, dar urmează și alte lucrări care vor provoca disconfort în trafic

Actualitate

Șanțul de lângă Bazarul Sucevei a fost asfaltat, dar urmează și alte lucrări care vor provoca disconfort în trafic

Șanțul de lângă Bazarul Sucevei a fost asfaltat, dar urmează și alte lucrări care vor provoca disconfort în trafic