Galeria de Artă „Zamca” din municipiul Suceava a devenit, joi, 19 noiembrie 2026, gazda unui eveniment cultural deosebit, prilejuit de vernisajul expoziției de pictură „Statica dinaintea decadenței”, semnată de artista Claudia Prelipcean.

Expoziția, deschisă publicului până pe 30 noiembrie 2026, propune o incursiune într-un univers pictural în care frumusețea, fragilitatea și trecerea timpului se întâlnesc într-un dialog vizual plin de sensibilitate.

Evenimentul s-a bucurat de o prezență numeroasă, reunind familia artistei, prieteni, iubitori de artă, artiști plastici și oameni ai vieții culturale sucevene, veniți să-i fie alături Claudiei Prelipcean într-un moment important al parcursului său artistic. Atmosfera caldă, emoția revederii și bucuria întâlnirii în jurul artei au conferit vernisajului o notă aparte.

O pictură despre frumusețea clipei și inevitabila trecere

Prin lucrările reunite în expoziție, Claudia Prelipcean construiește un univers în care formele, materia și culoarea se așază într-un echilibru delicat, surprinzând acele momente de aparentă nemișcare care preced transformarea. Titlul ales, „Statica dinaintea decadenței”, devine cheia întregului demers artistic, invitând privitorul să descopere fragilitatea lucrurilor aparent stabile și să mediteze asupra efemerității.

Florile, naturile statice și celelalte motive picturale nu sunt simple reprezentări ale realității, ci pretexte pentru explorarea unor stări și emoții. În lucrările sale, artista surprinde frumusețea în plenitudinea ei, dar și vibrația subtilă a timpului care o transformă. Culoarea, textura și tușa expresivă devin mijloace prin care pictura capătă o dimensiune poetică, intimă și meditativă.

Mihai Pânzaru-PIM: „Claudia Prelipcean este o artistă-căutătoare, tânără și neliniștită”

Un moment important al vernisajului l-a reprezentat intervenția curatorului expoziției, artistul Mihai Pânzaru-PIM, care a oferit publicului câteva repere de interpretare a lucrărilor și a personalității artistice a Claudiei Prelipcean.

Acesta a remarcat spiritul său permanent de cunoaștere și dorința de evoluție, considerând că tocmai această disponibilitate de a învăța continuu definește omul superior. „Claudia Prelipcean este omul care vine cu un spirit de cunoaștere continuu. Așa se caracterizează omul superior, omul care învață tot timpul”, a subliniat curatorul.

Într-o caracterizare sugestivă, Mihai Pânzaru-PIM a numit-o pe Claudia Prelipcean „o artistă-căutătoare, tânără și neliniștită”, o sintagmă care surprinde, în opinia sa, nevoia permanentă de explorare, de descoperire și de depășire a propriilor limite.

Referindu-se la titlul expoziției, curatorul a evidențiat forța sa simbolică, observând că tot ceea ce pare solid și durabil la un moment dat se poate dezmembra și poate dispărea, intrând în circuitul inevitabil al transformării. În acest context, florile ocupă un loc important în expoziție. Ele ne încântă prin frumusețe și parfum, dar sunt, la rândul lor, supuse trecerii timpului.

Artistul Mihai Pânzaru-PIM a apreciat că pictorița a ales să surprindă tocmai momentul de plenitudine al florii, clipa în care aceasta se dezvoltă deplin și își etalează întreaga frumusețe, înainte ca timpul să-și pună amprenta.

Despre lucrările expuse, curatorul a vorbit cu admirație, remarcând talentul artistei, poezia care se desprinde din tablouri, gingășia și acel „tremur al culorii” care le conferă o sensibilitate aparte. Florile din picturile Claudiei Prelipcean au fost descrise ca niște „trofee de iubire”, iar tablourile, drept creații rafinate, capabile să-și găsească locul în orice colecție de artă.

Un mesaj despre optimism, sensibilitate și bucuria de a trăi

Printre invitații evenimentului s-a numărat și subprefectul Camelia Damian, care a vorbit cu emoție despre relația de prietenie și apreciere pe care o are cu artista.

„Claudia Prelipcean, un om drag sufletului meu, un om cald, care mă încântă de fiecare dată cu tablourile sale, lucrări care ne îndeamnă să fim pozitivi, să fim optimiști, pentru că viața merită trăită”, a mărturisit Camelia Damian.

Gazda evenimentului a fost Manuela Luca, coordonator de proiecte în cadrul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, al cărei președinte este drd. Petru-Vasile Gafiuc. Prin organizarea acestui eveniment, Galeria de Artă „Zamca” și-a reconfirmat rolul de spațiu deschis întâlnirilor culturale și dialogului artistic.

Arta, generozitatea și poezia – într-un final emoționant

La rândul său, artista Claudia Prelipcean a mulțumit tuturor celor prezenți, celor care i-au fost alături și celor care au vorbit despre lucrările sale, împărtășindu-și impresiile și reflecțiile asupra expoziției. Într-un gest de generozitate și apreciere față de instituția gazdă, artista a donat un tablou Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.

Finalul vernisajului a fost completat de un moment liric susținut de poeta Denisa-Elena Haiduc, care a adus un plus de emoție unei întâlniri în care pictura și poezia s-au întâlnit firesc.