Galeria de artă „Zamca” găzduiește, în perioada 15 – 30 noiembrie 2026, expoziția de pictură „Statica dinaintea decadenței”, semnată de artista Claudia Prelipcean, un demers artistic care explorează fragilitatea, transformarea și tensiunea subtilă dintre frumusețe și trecerea timpului.

Prin lucrările sale, artista construiește un univers pictural în care formele, materia și cromatica se întâlnesc într-un echilibru delicat. Compozițiile invită privitorul la reflecție asupra efemerului, asupra urmelor lăsate de timp și asupra momentelor de aparentă nemișcare care preced schimbarea.

Expoziția propune astfel un spațiu al contemplației, în care pictura devine limbaj al stărilor interioare, iar detaliul, textura și culoarea construiesc o atmosferă profundă și meditativă.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 19 noiembrie 2026, la ora 14:00, la Galeria de artă „Zamca” (str. Zamca nr. 17, Suceava).

Curator: Mihai Pânzaru-PIM. Invitat: dr. Antoniu – Alexandru Flandorfer, directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava, organizator: drd. Petru-Vasile Gafiuc. Moment artistic: Denisa Haiduc.

„Statica dinaintea decadenței”, expoziție de pictură semnată de Claudia Prelipcean, la Galeria Zamca

Lucrările artistei îmbină pictura figurativă cu un lirism accentuat și tușe expresive

Claudia Prelipcean este o artistă contemporană cunoscută pentru lucrările sale ce îmbină pictura figurativă cu un lirism accentuat și tușe expresive. Stilul Claudiei Prelipcean se înscrie în zona expresionismului liric și a post-impresionismului. Artista lucrează cu o pensulație vizibilă, spontană și energică. Suprafața pânzei capătă textură și dinamism prin modul în care este aplicată vopseaua, adesea în straturi generoase, impasto.

Paletele sale cromatice variază de la tonuri calde și pastelate, până la contraste vibrante ce accentuează lumina și starea emoțională a spațiului pictat. Deși subiectele sunt naturi statice, flori, peisaje, ele sunt filtrate printr-o viziune poetică.

„Statica dinaintea decadenței” invită publicul la o întâlnire „cu pictura ca formă de introspecție și reflecție, într-o expoziție în care frumusețea, fragilitatea și trecerea timpului se întâlnesc într-un dialog vizual profund”.

„Statica dinaintea decadenței”, expoziție de pictură semnată de Claudia Prelipcean, la Galeria Zamca