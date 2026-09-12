Stația de autobuz de la policlinica Areni, dotată cu cărți pentru călători

Administrația locală a finalizat, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, amenajarea stației de autobuz de la policlinica Areni, din municipiul Suceava.

Pe lângă extinderea la 8 metri, în stație a fost amenajat și un stand cu cărți pentru călători. Primarul Vasile Rîmbu a primele volume sunt deja la stand și și-a exprimat încrederea că cititorii nu vor întârzia să apară și, totodată, să aibă grijă de acest bun public la fel ca pentru cele personale.

„Pentru că vrem ca timpul de așteptare să fie transformat (de ce nu?) în timp de reflecție și o invitație la deconectare, în stația cu înfățișare nouă de la policlinică avem un stand dedicat cărților. (…) Frumusețea acestui proiect e că fiecare poate contribui cu o carte pe care o are acasă <captivă> sub praf în bibliotecă, schimbând astfel starea de spirit a unui om care așteaptă autobuzul sau, poate, doar trece prin zonă. Citești primele rânduri acolo, o iei acasă, o descoperi, iar la final o aduci înapoi pentru următorul.

O carte nu ne aparține pe deplin, ne aparțin doar orele întâlnirii cu ea. Să lăsăm acest cerc al binelui deschis, ca un exercițiu de încredere și civilizație pe care vă invit să-l construim împreună”, este mesajul primarului pentru suceveni.