Start perfect pentru CSU II Suceava în Divizia A

Formația secundă a CSU Suceava a început noul sezon al Diviziei A cu o victorie. Echipa antrenată de Vasile Boca a câștigat cu scorul de 35-33, la pauză 15-17, pe terenul formației Politehnica Iași, în etapa inaugurală din Seria B a eșalonului secund.

CSU II Suceava: Răzvan Rîpă 14 intervenții, Daniil Novicov – Cătălin Rusu 8 goluri, Ianis Chiruț 7, Eduard Rusu 4, Nicolas Zapodianu 3, Eduard Iordachi 3, Teodor Șut 2, Luca Cazac 2, Sebastian Mihoc 2, Bogdan Doboșeru 2, Răzvan Doboșeru 1, Robert Ungureanu 1, Raul Iavni, Dragoș Marasin, Andrei Marcu. Antrenor: Vasile Boca.

Trebuie precizat că pentru acest sezon competițional CSU Suceava semnat un protocol de colaborare cu LPS Suceava, prin care șase tineri handbaliști crescuți de Adi Mitrea la LPS Suceava evoluează cu dublă legitimare și la echipa secundă a universitarilor, este vorba de Abel Marcu, Cătălin Rusu, Robert Ungureanu, Dragoș Marasin, Bogdan Tărîță și Sebastian Cușnir.

În următoarea etapă a Diviziei A de handbal masculin, programată pe 20 septembrie, CSU II Suceava va juca pe teren propriu, cu CSM Făgăraș.