Start pentru Cupa Mușatinilor și Cupa Domnițelor: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților promovează sportul în rândul tinerilor din parohii

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, încep competițiile de fotbal „Cupa Mușatinilor”, ediția a VI-a și „Cupa Domnițelor”, ediția a V-a, proiecte adresate copiilor și tinerilor din comunitățile parohiale ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Cele două campionate sunt organizate de Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață prin Departamentul Activități de tineret ATOS și tabere, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Suceava.

Competițiile își propun să atragă atenția asupra efectelor sedentarismului și ale petrecerii excesive a timpului în mediul online, în special pe rețelele de socializare și jocuri video. Prin sport, urmărim să încurajăm mișcarea, interacțiunea directă, spiritul de echipă și disciplina, ca alternative sănătoase la izolarea și pasivitatea generate de utilizarea excesivă a tehnologiei.

Echipele participante vor fi alcătuite din câte 9 tineri, proveniți din cel mult trei parohii ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și vor fi coordonate de câte un antrenor, care va însoți lotul pe tot parcursul competiției. Meciurile se vor desfășura conform regulamentelor stabilite pentru fiecare campionat.

La final, jucătorii, antrenorii și echipele clasate pe primele 3 locuri vor fi recompensați cu medalii, cupe și premii în bani oferite de organizatori.

Programul competițional:

Cupa Mușatinilor, ediția a VI-a:

29.09.2026 – 16.10.2026 – etapa pe protopopiat;

Înscrieri: Protopopiatele Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților;

17.10.2026 – 30.10.2026 – etapa finală pe eparhie;

Cupa Domnițelor, ediția a V-a:

Înscrieri: 30.09.2026 – 21.10.2026;

Contact – Arhid. Paul Vlăduț Lungu – 0748 343 657;

Email: catehizare@arhiepiscopiasucevei.ro

22.10.2026-14.11.2026 – stabilirea locațiilor și desfășurarea meciurilor.