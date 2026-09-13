Start pentru concursul directorilor de școli. Luni încep înscrierile

Luni, 14 septembrie, este data de la care candidații pentru funcțiile de conducere din școlile de stat – director și director adjunct – se pot înscrie la concursul organizat de Ministerul Educației.

Aceștia vor transmite pe adresa de mail indicată de Inspectoratul Școlar Județean cererile de înscriere, iar după verificarea acestora de comisia desemnată de instituție, vor avea acces pe platforma informatică de înscriere – concursdirectori.edu.ro.

Președintele Comisiei națională de monitorizare și coordonare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat este secretarul de stat Sorin Ion, iar la nivel județean, comisia este prezidată de Ciprian Anton, inspector școlar general.

În Suceava, sunt scoase la concurs funcții de conducere pentru 183 de unități de învățământ cu personalitate juridică.

Sunt disponibile 181 de posturi de directori și 77 de posturi de directori adjuncți. Excepție fac posturile de directori de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava (director), Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava (1 post) și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava (director).

Rezultatele, abia la final de an

Cei care vor să ocupe fotoliul de director vor trebui să susțină trei probe care vor fi înregistrate audio-video.

Prima etapă, din 13 octombrie, testează competențele și aptitudinile personale, printr-un test de 20 de întrebări, pentru care este necesară minimum nota 6.

Urmează proba scrisă, din 20 octombrie, axată pe management și legislație școlară, unde pragul de promovare este 7.

Candidații ajunși la interviu (12-27 noiembrie) trebuie să prezinte și un proiect de plan managerial, care este evaluat separat și trebuie, de asemenea, promovat cu minimum 7.

Interviul poate dura cel mult 45 de minute.

Rezultatele finale ale concursului pentru directori și directori adjuncți vor fi afișate pe 9 decembrie 2026, iar deciziile de numire trebuie emise și comunicate până pe 16 decembrie, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Poate participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct cadrul didactic care îndeplinește, cumulativ, mai multe condiții.

Acesta trebuie să fie absolvent al învățământului superior, titular și să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani.

Candidatul trebuie să figureze cu calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice și/sau în funcții de conducere.