Start ParKin’Jazz: șase concerte de jazz și new media, în parcări din județul Suceava

Începe ParKin’Jazz, proiectul care transformă șase parcări din județul Suceava în scene pentru jazz contemporan, artă vizuală și tehnologie. Până pe 1 octombrie, artiștii ParKin’Jazz vor susține concerte la Vicovu de Jos, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Straja și Rădăuți. Intrarea la toate concertele este gratuită, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile.

Primul concert are loc marți, 22 septembrie, de la ora 19:00, în parcarea Centrului Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos. În zilele următoare, ParKin’Jazz ajunge la Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Straja și Rădăuți, într-un circuit de șase concerte conceput special pentru spații neconvenționale.

Proiectul este organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Șase artiști, trei compozitori și lucrări prezentate în primă audiție

Pe scenă vor urca Simona Schipor – voce, Emanuel Prelipcean – saxofon, Corina Răducanu – pian, Eugen Dumitrescu – pian, Constantin Horchidan – percuție și Cristina Bodnărescu – artist new media.

Constantin Horchidan

Programul muzical include lucrări semnate de compozitorii Andrei Petrache, Sabina Ulubeanu și Marius Sireteanu, create special pentru ParKin’Jazz și prezentate în primă audiție. Formula artistică reunește vocea, saxofonul, pianul și percuția și este completată, pe durata concertelor, de o componentă vizuală generată în timp real.

Dezvoltarea unei experiențe de sec. XXI, cu prime audiții absolute în fuziunea cu tehnologia, pentru un grup de jazz din zona Bucovinei – premieră internațională a formulei voce-saxofon-pian la patru mâini-percuție, plasează județul Suceava, pentru prima dată, pe scena internațională de jazz.

Muzica generează imaginea în timp real

Componenta new media a proiectului este realizată de artista Cristina Bodnărescu, prin instalația „Neural Music – The Mind Orchestra”.

În timpul performance-ului, o cască BCI – Brain-Computer Interface – înregistrează semnale asociate activității cerebrale, iar datele sunt utilizate de algoritmii vizuali pentru a genera în timp real grafica proiectată pe ecranul LED. Imaginea se schimbă astfel odată cu interpretarea și nu este o proiecție pregătită anterior.

Cristina Bodnărescu

„Ne-am gândit să facilităm accesul către muzica de calitate pentru cât mai multe comunități din județ. Am ales jazz-ul și new media, într-o exprimare artistică contemporană. Evenimentele vor avea loc în aer liber, vom transforma parcările în scene de concert. Am invitat la ParKin’Jazz o formulă instrumentală unică – voce, saxofon, pian la patru mâini și percuție – formată din artiști bucovineni, nativi sau adoptați, care vor interpreta lucrări create special și dedicate lor de trei dintre cei mai cunoscuți compozitori români contemporani – Andrei Petrache, Marius Sireteanu și Sabina Ulubeanu. Tehnologia completează această formulă: partea vizuală se generează în timp real, pe parcursul interpretării, printr-o creație a artistei Cristina Bodnărescu. ParKin’Jazz înseamnă întâlnirea dintre muzică, new media și publicul contemporan”, a declarat Ovidiu Foca, managerul Casei de Cultură Rădăuți.

Emanuel Prelipcean

Calendarul ParKin’Jazz 2026

22 septembrie | Vicovu de Jos | ora 19:00, Parcarea Centrului Cultural „Sofia Vicoveanca”

23 septembrie | Sucevița | ora 19:00, Parcarea Centrului Cultural Sucevița

24 septembrie | Câmpulung Moldovenesc | ora 19:00, Parcarea Muzeului „Arta Lemnului”

25 septembrie | Straja | ora 19:00, Parcarea Școlii Vechi din centrul comunei

27 septembrie | Rădăuți | ora 19:00, Parcarea EGGER

1 octombrie | Rădăuți | ora 19:00, Parcarea Casei de Cultură

Intrarea la toate concertele este gratuită, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile.

Rezervările se pot face prin formularul online: https://forms.gle/vAWh8VrZ6NfCP5yD9 sau la numărul de telefon: 0745 868 930.

ParKin’Jazz este organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți, în parteneriat cu Primăria Comunei Sucevița, Primăria Comunei Straja, Comuna Vicovu de Jos, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc și compania EGGER. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Start ParKin’Jazz: șase concerte de jazz și new media, în parcări din județul Suceava