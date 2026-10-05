Stand-up, muzică și teatru pentru copii, în agenda lunii octombrie, la Universitate

În luna octombrie, Casa de Cultură a Studenților Suceava aduce pe scena Universității din Suceava evenimente variate care se adresează atât elevilor și studenților, cât și publicului larg.

Programul lunii începe pe 5 octombrie, cu spectacolul de teatru „Generația ZET | Povestea unui Suferman cu Glugă”, prezentat de Ateneul Național din Iași. Producția aduce în atenția publicului experiențele, întrebările și provocările unei generații aflate permanent în contact cu mediul digital și cu noile forme de comunicare. Prețul biletelor este de 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari și de 25 de lei pentru publicul larg.

Pe 14 octombrie, publicul este invitat la spectacolul de stand-up comedy „Fără Zahăr”. Umorul, observația socială și muzica se întâlnesc într-un spectacol cu o formulă aparte. Prețul biletelor este de 30 de lei pentru elevi, studenți și pensionari și de 60 de lei pentru publicul larg.

Pe 20 octombrie, agenda continuă cu webinarul „Comunicarea și stilurile comportamentale DISC”, susținut de Lucia Savu, dedicat comunicării și stilurilor comportamentale DISC. Participanții vor descoperi cum să își recunoască tendințele comportamentale, punctele forte și punctele oarbe, ce transmit dincolo de cuvinte și cum își pot adapta comunicarea în relațiile cu ceilalți, fără să își piardă autenticitatea. Prețul biletelor este de 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari și de 25 de lei pentru publicul larg.

Muzica revine în prim-plan pe 22 octombrie, prin concertul formației Arhaic Beats, alături de Bogdan Curelaru. Evenimentul propune publicului o întâlnire cu un proiect muzical care valorifică sonorități și influențe tradiționale într-o formulă contemporană. Prețul biletelor este de 30 de lei pentru elevi, studenți și pensionari și de 60 de lei pentru publicul larg.

Programul lunii se încheie pe 28 octombrie cu spectacolul pentru copii „Legenda Cetății Neamțului”, prezentat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”. Vor avea loc două reprezentații, de la ora 16:30 și de la ora 18:00. Prețul unui bilet este de 15 lei pentru elevi, studenți și pensionari și de 25 de lei pentru publicul larg.

Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava, de pe strada Zorilor, lângă Auto Albina, precum și la intrarea în sala unde au loc evenimentele, în limita locurilor disponibile. Biletele online sunt disponibile pe iabilet.ro.

Stand-up, muzică și teatru pentru copii, în agenda lunii octombrie, la Universitate