Stagiu de formare și perfecționare a profesorilor de limba franceză

Alianța Franceză din Suceava, Ambasada Franței la București, Institutul Francez din România și Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava organizează, în perioada 12-13 octombrie 2026, a VI-a ediție a evenimentului La Rentrée francophone, desfășurată sub tema „La Francophonie en écho”. Partenerii acestei ediții sunt: Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) – filiala Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”.

În cadrul acestei manifestări, prilejuită de începerea anului francofon și a cursurilor de limba franceză din cadrul Alianței Franceze din Suceava, vor fi organizate mai multe activități de formare destinate profesorilor de limba franceză din învățământul preuniversitar, dar și studenților care se pregătesc pentru o carieră didactică. Stagiul va fi găzduit de Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava și va cuprinde ateliere interactive și conferințe animate de formatori francofoni și de experți de proiecte la nivel regional și național.

Prima zi de stagiu va începe la ora 17.00 cu prezentarea conferinței Services de l’AUF pour les jeunes francophones, susținută de Mihaela Băbuț, responsabilă de proiecte în cadrul AUF Europa Centrală și Orientală.

Conferința inaugurală va fi urmată de atelierul Comment favoriser la prise de parole en classe de FLE. Techniques d’animation et expression orale, animat de prof. dr. Constantin Tiron, Inspector școlar pentru limbi moderne din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Marți, 13 octombrie, ora 10.00, va avea loc conferința pe tema: Activités ludiques et créatives en classe de FLE, prezentată de Adrien Payet, specialist în predarea limbii franceze prin joc și teatru, autor de manuale și metode pentru învățarea limbii franceze – limbă străină. În continuare, va avea loc atelierul de formare, prin activități ludice și creative.

Stagiul de formare a profesorilor de limba franceză, ediția 2026, se va încheia cu un moment artistic susținut de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, urmat de înmânarea diplomelor laureaților Concursului Internațional Plume d’or desfășurat în luna martie.

Înscrierea pentru participarea la stagiul de formare și perfecționare a profesorilor de limba franceză ediția 2026 are loc online, prin accesarea linkului https://forms.gle/GARTqNWbyk66XKaD6, până la data de 9 octombrie a.c.

Stagiul de formare „La Rentrée francophone”, ediția a VI-a, este coordonat de prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, președinta de onoare AFS, prof. Daniela Dungeanu, directorul Colegiului Național „Petru Rareș” și conf. univ. dr. Mariana Șovea, director AFS. Evenimentul este dedicat tuturor profesorilor de limba franceză din județ și marchează începutul unui nou an de studii francofone.