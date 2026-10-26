Sprijin-record, de peste un milion de euro, acordat de Consiliul Județean Suceava pentru activitățile sportive

În ultimii doi ani, administrația condusă de Gheorghe Șoldan a crescut constant finanțările acordate sportului sucevean, susținând atât sportul de performanță, cât și sportul de masă, de la cluburi și asociații sportive până la proiecte dedicate copiilor și juniorilor.

Numai în cursul anului 2026, Consiliul Județean Suceava a alocat o sumă record de 6,5 milioane de lei pentru 72 de proiecte, dintre care aproximativ 5,4 milioane de lei pentru sport.

Unul dintre cele mai recente rezultate vine din rugby.

ACS Zimbrii Rarăului a încheiat Campionatul Național de Rugby în 7 feminin pe locul 3 la categoria U16, obținând prima medalie din istoria clubului în această competiție.

Clubul a primit în acest an o finanțare de 50.000 de lei, prin Legea 350.

„Sprijinul acordat pentru al doilea an consecutiv de administrația județeană dezvoltă puternic rugby-ul sucevean.

Astăzi, Suceava este singurul județ din țară cu două echipe de seniori și șase cluburi de copii și juniori: LPS Suceava, CSS Gura Humorului, ACS Amicii Suceava, ACS Stejarii Dragomirnei, CSM Câmpulung Moldovenesc și ACS Zimbrii Rarăului, plus secțiile de rugby feminin și rugby special.

Cu sprijinul CJ Suceava am organizat în premieră în județ o etapă națională de rugby în 7 feminin, am readus după zece ani un turneu dedicat copiilor și am obținut prima medalie din istoria clubului la feminin”, a transmis Lucian Preutescu, președintele Asociației Județene de Rugby Suceava și președinte-antrenor la clubul de rugby pentru copii Asociația „Zimbrii Rarăului”.

Tot în această perioadă, cu o finanțare de 10.000 de lei din partea CJ Suceava pentru Asociația Județeană de Tir cu Arcul Suceava, rădăuțeanul Andrei Dănilă a reprezentat România, în premieră, la Cupa Europeană de Run Archery.

Sportivul, legitimat la CSM Suceava, a încheiat competiția pe un onorant loc 10 în clasamentul general al seniorilor.

CJ Suceava susține inclusiv echipele CSM Cetatea 1932 Suceava, din Liga a II-a la fotbal, CSU Suceava, din Liga Zimbrilor la handbal masculin, și RC Gura Humorului, din primul eșalon al rugby-ului românesc.

Sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava a fost esențial pentru ca cele trei echipe să își poată continua activitatea la acest nivel.

„Dezvoltarea județului nostru nu înseamnă doar investiții în infrastructură, ci și susținerea sportului, a culturii și a proiectelor importante pentru comunitățile locale.

Finanțările au crescut de la 1,9 milioane de lei în 2024 la 3,56 milioane de lei în 2025 și 6,5 milioane de lei în 2026.

Este cea mai mare sumă alocată în istoria Consiliului Județean Suceava și, cu siguranță, una dintre cele mai mari alocări de acest fel din țară”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.