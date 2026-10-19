Sprijin pentru 71 de copii și tineri care părăsesc sistemul de protecție specială din județul Suceava

Un proiect cu finanțare europeană își propune să îi ajute pe tinerii vulnerabili să devină independenți, să își găsească un loc de muncă și să aibă acces la o locuință sigură.

Asociația Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, implementează proiectul „Servicii de sprijin pentru copiii și tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială din județul Suceava”.

Proiectul se adresează unui număr de 71 de copii și tineri cu vârste între 16 și 29 de ani, care se află în sistemul de protecție specială sau care au părăsit acest sistem în ultimii trei ani. Dintre aceștia, 31 sunt copii cu vârste între 16 și 17 ani, iar 40 sunt tineri cu vârste între 18 și 29 de ani. De asemenea, 12 dintre beneficiari vor fi de etnie romă.

Inițiativa urmărește să îi ajute pe beneficiari să facă tranziția către o viață independentă, oferindu-le sprijin pentru dezvoltarea abilităților necesare în viața de zi cu zi, pentru continuarea educației și integrarea pe piața muncii.

Activități de educație financiară, consiliere juridică, dezvoltarea competențelor digitale și emoționale

Concret, tinerii vor beneficia de activități de educație financiară, consiliere juridică, dezvoltarea competențelor digitale și emoționale, orientare profesională, cursuri de calificare acreditate și mentorat.

În plus, proiectul prevede sprijin financiar pentru servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor, inclusiv pentru identificarea unei locuințe sigure și accesibile și plata utilităților.

„Ieșirea din sistemul de protecție nu ar trebui să însemne începutul unei perioade de nesiguranță, ci începutul unei vieți în care fiecare tânăr are șansa reală de a-și construi propriul drum”, a declarat Ioana Atasiei, președintele Salvați Copiii Iași.

La rândul său, Dan Ionuț Adomniței, directorul executiv al DGASPC Suceava, a subliniat importanța colaborării dintre cele două instituții pentru pregătirea tinerilor pentru viața independentă și pentru creșterea șanselor acestora de a-și construi un viitor stabil.

Proiectul are o valoare totală de 4.890.737,76 lei, din care 4.157.127,10 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene prin Fondul Social European, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2017–2024.

Perioada de implementare este de 30 de luni, între 6 septembrie 2026 și 28 februarie 2029.

Prin acest proiect, transmite Andrei Crăciun, manager de proiect, partenerii își propun să reducă riscul de marginalizare și excluziune socială și să le ofere tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială sprijinul necesar pentru a deveni independenți și a se integra în comunitate.