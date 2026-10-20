Sportivii de la Kita Suceava s-au remarcat la Campionatul Național de Karate-Do Shotokan

Municipiul Târgu Secuiesc a găzduit recent ediția din acest an a Campionatului Național de Karate-Do Shotokan WSF. Printre cei peste 170 de participanți s-au aflat și 23 de sportivi de la Clubul de Karate Kita Suceava, pregătiți de Anamaria Olariu.

Aceștia au avut o comportare excelentă, reușind să urce de 45 de ori pe podiumul de premiere și să se întoarcă acasă cu o zestre de 5 medalii de aur, 15 medalii de argint și 25 de bronz.

„Dincolo de medalii, rezultatele de la Campionatul Național vorbesc despre perseveranță, curaj și disciplină și autodepășire”, a declarat antrenoarea Anamaria Olariu.