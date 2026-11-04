Sportivii de la He Pai Suceava și-au adjudecat 21 de medalii la Campionatul Național de Qwan Ki Do

Rezultate excelente pentru sportivii Clubului Sportiv „He Pai” Suceava, la Campionatul Național de QWAN KI DO, de la Onești, județul Bacău, competiție desfășurată în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie.

Cei 15 reprezentanți ai clubului (cu vârste de 16 – 56 ani, 9 la categoria Grade și 6 la categoria de Centuri Negre) și-au adjudecat 21 de medalii, dintre care cinci de aur, cinci de argint și 11 de bronz.

De asemenea, de la HE PAI Suceava au participat cinci arbitri care au contribuit la buna desfășurare a competiției.

Ovidiu Zegrea, centura neagră 4 Dang, președinte C.S. He Pai Suceava, a evidențiat: „Ne-am întors din nou cu rezultate foarte bune. Toți cei 15 sportivi participanți au urcat pe podium.

Pregătirea nu a fost ușoară pentru că aproape toți sportivii au participat la mai multe probe, ceea ce a implicat un efort deosebit și o organizare foarte eficientă a antrenamentelor.

Pe lângă sportivii care ne-au reprezentat clubul trebuie să-i remarc și pe cei care au fost formați la He Pai, dar acum au evoluat pentru alte cluburi, fiind plecați din Suceava. Aceștia au avut evoluții spectaculoase remarcându-se prin nivelul tehnico-tactic ridicat și fair-play. Chiar dacă au evoluat sub alte „culori” vor rămâne în continuare în marea noastră familie – He Pai Suceava”.

Acesta i-a felicitat pe toți participanții pentru reușite și le-a mulțumit celor implicați în organizarea acestui eveniment, conducerii Federației Române de Qwan Ki Do și Clubului Luu Van din Onești.

Zegrea a mai completat că „prin pregătirea constantă, care de multe ori începe de la vârste fragede, ne străduim să completăm educația din familie și pe cea din școală cu valori fără de care o artă marțială nu poate exista.

Astfel, calitățile pe care un practicant de arte marțiale trebuie să le dezvolte permanent sunt: respectul, disciplina, voința, disponibilitatea la efort, corectitudinea, modestia, discreția, bunul-simț, recunoștința, responsabilitatea. Scopul final este ca practicantul să reușească să transfere aceste calități în afara sălii de antrenament. Mulțumim tuturor celor care ne sunt aproape și ne acordă încrederea și susținerea lor”.

Sportivii de la He Pai Suceava și-au adjudecat 21 de medalii la Campionatul Național de Qwan Ki Do

Rezultatele

Campionatul Național de QWAN KI DO pentru sportivi peste 16 ani (juniori I, seniori și veterani) a cuprins probele: Tao Quyen individual, Thao Quyen sincron, Song Luyen (luptă regizată) și Giao Dau (luptă compețițională).

La proba Thao Quyen Individual, rezultatele sunt următoarele:

Mathias maftei – locul I;

Teodor Dragomir – locul III;

Luca Morțun – locul III;

Eduard Țabrea – locul II;

Yannis Postolache – locul III;

Daria Huțan – locul II;

Sarra Telescu – locul III;

Sabina Vornicu – locul III;

Dan Gașpar – locul II;

Dan Grigoriu – locul I;

Paul Pintilei – locul III;

Florin Duceac – locul I.

La proba Thao Quyen, Sincron (pe echipe):

Mara Stroeștean + Daria Huțan + Yannis Postolache – locul III.

La Song Luyen (luptă regizată pe echipe):

Mara Stroeștean + Daria Huțan – locul II;

Daria Huțan + Eduard Țabrea – locul III;

Dan Grigoriu + Dan Gașpar – locul I;

Dan Gașpar + Maria Bejenaru – locul II;

Sabina Vornicu + Maria Bejenaru – locul III;

Sarra Telescu + Șerban Berescu – locul III.

La Giao Dau (luptă pe echipe), rezultatele sunt:

Mara Stroeștean + Daria Huțan – locul I;

Dan Grigoriu + Dan Gașpar – locul III.