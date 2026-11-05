„Comitet comunal”

„Abia în urma plângerilor cetăţenilor la comitetul şi guvernul provincial s’au decretat alegerile noaue pentru comitetul comunal. S’a asceptat că administraţiunea nu se va amesteca în alegere şi că-i va lăsa pre cetăţeni să-şi constituie un comitet comunal după placul lor. Pe sub mână însă a lucrat călcând chiar principiile sistemului guvernului actual, că comitetul comunal ce se va alege să fie un instrument orb în mânele sale. Cu ocasiunea aceasta administraţiunea a dovedit că este neamică elementului român, care, în loialitatea sa, sprijinesce guvernul şi se luptă pentru el”.

„Revista Politică”, Anul II, nr.11, Suceava, Octomvrie 1887.

„Sport la Neagra Şarului”

Aici, la Neagra Şarului , sportul a devenit un bun prieten, atît al tineretului, cît şi al celor mai vîrstnici. Duminică dimineaţa flăcăii joacă fotbal, iar fetele volei, în timp ce alţii fac exerciţii la bară, sau se antrenează la groapa cu nisip. Sub conducerea organizaţiei de partid, ajutaţi de organizaţia de tineret şi de căminul cultural, consiliul asociaţiei sportive organizează de două ori pe lună duminici cultural-sportive, mobilizează oamenii la excursii, drumeţii, întreceri sportive”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5243, Suceava, Octombrie 1964.