SPORC: O fi Gino? Sau vreun zombi?

Pe la jumătatea săptămânii, pe când priveam la partidele decisive pentru calificare în cupele europene ca la „Lacul lebedelor” sau ca la „Teleenciclopedia”, fiindcă una e să te implici emoțional, când joacă ai tăi, și cu totul alta când te uiți la niște scoțieni, sârbi, austrieci și scoțieni care oricum nu joacă nici ei fotbal, dar pentru care nici nu simți absolut nimic, letargia în care căzusem nu din vina mea mi-a fost brusc zgâlțâită de o apariție, într-una din pauzele meciurilor, a unei ființe aparent aparținătoare speciei umane, dar pe care, din cauza îndelungatei absențe, o crezusem dispărută definitiv din peisajul fotbalistic: domnul presupus preș. al Ligii Profesioniste de Fotbal, pe nume Gino Iorgulescu, care, printre clasicele-i molfăieli și pleoscăituri, s-a învrednicit, cu lenea care îi este nu doar mamă, ci și tată, dar și prima, nu a doua, natură. Pe lângă el, vietatea aia arboricolă numită leneșul este un veritabil vitezist.

Nu însă viteza de deplasare a lui Gino Iorgulescu e problema, ci faptul că acest monument de nesimțire nu se mai cară naibii de pe locul de preș. al LPF, organizație pentru care nu numai că n-a făcut nimic, niciodată, dar unde a ajuns să se creadă și indispensabil doar fiindcă parazitează locul încă din 2013! E suficient să analizați halul în care a ajuns fotbalul „profesionist” din România, condus de „profesionistul” Iorgulescu: de unde până la el aveam și ani în care am avut chiar și două echipe în Champions’ League, de când e nesimțitul ăsta șef peste ei, parcă s-au nesimțit și fotbaliștii!

N-o să credeți, dar nesimțitul părea foarte sigur că la primăvară urmează să câștige un nou mandat de preș. la LPF. De fapt, s-ar putea să fie (ne)omul potrivit la locul potrivit. Ce nevoie am avea de un om întreg în fruntea unei scursuri de organism, devenit doar o spălătorie generală de bani dintre cei mai murdari cu putință? Oricum, nici până azi nu m-am lămurit dacă era chiar Gino, pe care nu l-am mai văzut de la alegerile trecute, ori vreun zombi? Doar după lene și lehamite părea a fi el.