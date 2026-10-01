Fațada Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți și sediul Primăriei Rădăuți au adoptat iluminatul în roz, miercuri și joi seara. Acțiunea a marcat debutul lunii octombrie, perioadă dedicată la nivel internațional informării și prevenirii cancerului de sân.

Dincolo de componenta simbolică, inițiativa demarată de spitalul municipal, în parteneriat cu primăria și consiliul local, are un scop practic, respectiv transmiterea unui mesaj de alertă privind importanța controalelor medicale periodice. Reprezentanții unității medicale subliniază că depistarea timpurie a bolii reprezintă factorul care face diferența între un tratament de succes și o evoluție nefavorabilă.

Conducerea spitalului atrage atenția că investigațiile periodice nu trebuie amânate, indiferent de absența unor simptome clare. Cancerul mamar poate fi tratat eficient dacă este descoperit în stadii incipiente, motiv pentru care autoexaminarea, ecografia mamară și mamografia reprezintă proceduri esențiale în rutina de îngrijire a sănătății oricărei femei.

Spitalul Municipal și Primăria Rădăuți, iluminate în roz

„Mesajul nostru este unul cât se poate de serios: nu amânați grija pentru propria sănătate! Informarea, controalele medicale periodice și atenția acordată oricărei modificări neobișnuite sunt esențiale”, precizează reprezentanții Spitalului Municipal Rădăuți.

Luminile roz aprinse în centrul municipiului funcționează ca un semnal vizual pentru comunitate. Medicii le îndeamnă pe toate locuitoarele din Rădăuți și din zonele limitrofe să își programeze vizitele medicale de rutină, amintind că doar câteva minute alocate prevenției pot asigura ani întregi de viață.