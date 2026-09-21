Spitalul Județean Suceava scoate la concurs 45 de posturi de medici, infirmiere și personal auxiliar

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava organizează o serie de concursuri pentru ocuparea a 45 de posturi vacante, cu angajare pe perioadă nedeterminată, atât pentru personalul medical superior, cât și pentru cel auxiliar și tehnic.

Pentru infirmiere sunt scoase la concurs 15 posturi, repartizate, câte unul, la salonul de supraveghere post-anestezică, Medicină Internă, Nefrologie, Gastroenterologie, Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Obstetrică-Ginecologie, Chirurgie Generală, Chirurgie Vasculară, Neurochirurgie, Boli Infecțioase, Cronici – Îngrijiri Paliative, trei la secția ATI și două posturi la Blocul Operator.

Candidații trebuie să fi absolvit școala generală, să dețină un curs de infirmieră autorizat și să aibă o vechime de minimum 6 luni în activitate.

Pentru brancardieri sunt 11 posturi, 9 posturi sunt de îngrijitoare și unul de băieș. Posturile de brancardier sunt disponibile astfel: câte unul la Nefrologie, Gastroenterologie, Ortopedie-Traumatologie, Obstetrică-Ginecologie, Neurologie, și UPU-SMURD și 5 posturi la Blocul Operator. Cele 9 posturi de îngrijitoare sunt, câte unul, la Medicină Internă, Ortopedie-Traumatologie, Urologie, Neonatologie, ORL, Oncologie Medicală, Chirurgie Generală și două la Boli Infecțioase, iar postul de băieș este la secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.

Pentru toate aceste posturi de execuție, cerințele includ diploma de școală generală, nefiind solicitată vechime în activitate.

Spitalul a scos, de asemenea, la concurs și două posturi de medic și unul de inginer de sistem: un post de medic primar în specialitatea chirurgie orală și maxilo-facială în cadrul Secției Clinice ORL, care necesită 5 ani vechime ca medic specialist; un post de medic specialist în specialitatea anatomie patologică la Laboratorul de Anatomie Patologică, care necesită stagiul de rezidențiat de anul V încheiat; un post de inginer de sistem gradul I în cadrul Compartimentului de Informatică și Comunicare, pentru care sunt necesare studii superioare în calculatoare sau ingineria sistemelor și o vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni.

Calendarele de organizare

Deoarece procedurile se desfășoară în paralel, termenele și locațiile variază în funcție de specificul posturilor. Probele scrise și clinice pentru postul de medic primar Chirurgie Maxilo-Facială se desfășoară la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași. Pentru postul de medic specialist Anatomie Patologică, examenele au loc la UMF Iași, iar concursul pentru inginerul de sistem se ține la sediul spitalului din Suceava, în sala de conferințe „Dr. Vasile Andriu”.

Proba scrisă pentru funcția de inginer are loc pe 29 septembrie a.c., iar interviul pe 5 octombrie. Pentru postul de medic primar, proba scrisă este programată pe 30 septembrie, iar proba clinică pe 6 octombrie. În cazul medicului specialist, proba scrisă va fi pe 1 octombrie, iar cea clinică pe 7 octombrie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 octombrie pentru inginer, pe 10 octombrie pentru medicul primar și pe 13 octombrie 2026 pentru medicul specialist.

Pentru posturile de brancardieri, îngrijitoare și băieș înscrierile se pot face până la data de 1 octombrie a.c., ora 12:00, la sediul spitalului.

Toate etapele de concurs se vor desfășura la sediul spitalului din Suceava, în sala de conferințe „Dr. Vasile Andriu”. Proba scrisă este programată pe data de 8 octombrie, în timp ce interviul va avea loc pe 14 octombrie. Clasamentul definitiv și rezultatele finale vor fi publicate în data de 20 octombrie a.c., la ora 12:00.

Pentru posturile de infirmiere candidații își pot depune dosarele de concurs până la data de 2 octombrie a.c., ora 12:00. Probele se vor susține tot la sediul instituției din Suceava, în sala de conferințe „Dr. Vasile Andriu”. Proba scrisă va fi susținută pe data de 12 octombrie, iar interviul este programat pentru data de 16 octombrie. Rezultatele finale ale acestei selecții vor fi făcute publice pe 22 octombrie, la ora 12:00.

Informații suplimentare și bibliografia completă pot fi aflate de la avizierul spitalului, de pe site-ul oficial al instituției sau de la compartimentul RUNOS.