Spitalul Clinic de Urgență Suceava scoate la concurs posturi de medici

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava organizează o serie de concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante de medici pentru acoperirea deficitului de personal și îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților din întreg județul.

Cea mai mare unitate sanitară din județ recrutează specialiști pentru sectoare medicale critice. Printre posturile scoase la concurs se numără cele de medic specialist în cadrul Secției Clinice Boli Infecțioase și posturi pentru asigurarea liniilor de gardă și a activității din blocurile operatorii, respectiv medici specialiști în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). De asemenea, unitatea spitalicească scoate la concurs posturi dedicate medicilor rezidenți de ultim an în specialități precum Radiologie și Imagistică Medicală, Pneumologie și Neurologie. Pe lista recrutărilor se află și segmentul de medicină dentară, fiind deschis un proces de selecție pentru postul de medic stomatolog în specialitatea Chirurgie Dento-Alveolară.

Primele examinări vor avea loc la sfârșitul acestei luni. Medicii care concurează pentru cele două posturi de specialist în cadrul secției clinice Boli Infecțioase vor susține proba scrisă pe 27 octombrie, urmată de proba clinică pe 2 noiembrie, ambele găzduite de Spitalul Clinic Județean de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași. Imediat după aceștia, pe 28 octombrie, este programată proba scrisă pentru postul de medic specialist în Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), examinarea clinică fiind fixată pe 3 noiembrie, ambele probe urmând să fie organizate la Institutul Regional de Oncologie Iași.

În noiembrie vor avea loc examenele destinate medicilor rezidenți de anul V. Seria acestora debutează pe 3 noiembrie cu proba scrisă pentru postul de pneumolog, evaluarea clinică fiind programată pe 9 noiembrie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași. Ulterior, candidații înscriși pentru cele două posturi de rezident de ultim an în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală vor susține testarea teoretică pe 5 noiembrie, iar pe cea practică în data de 11 noiembrie, sub coordonarea specialiștilor de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” Iași.

Singurul concurs din această serie care se va organiza integral pe plan local, la sediul spitalului din Suceava, este cel pentru postul de rezident în specialitatea Neurologie, cu proba scrisă programată pe 11 noiembrie și cea clinică pe 20 noiembrie.

Procesul de selecție implică trei etape succesive: trierea dosarelor, proba scrisă, de verificare a cunoștințelor teoretice, și proba clinică sau practică, menită să testeze abilitățile specifice în gestionarea cazurilor.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte la fiecare dintre cele două probe obligatorii, iar ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor finale. Toate dosarele de înscriere se depun la compartimentul RUNOS al spitalului din Suceava, însoțite de o taxă de concurs de 150 de lei ce se achită la casieria unității. Termenele limită pentru depunerea documentelor sunt 26 octombrie pentru Pneumologie, 28 octombrie pentru Radiologie și 2 noiembrie pentru Neurologie, în timp ce pentru Boli Infecțioase și ATI perioadele de înscriere s-au încheiat recent.

Candidații interesați pot obține detalii suplimentare referitoare la bibliografia de examen, tematicile specifice și documentele necesare de la avizierul instituției sau accesând secțiunea dedicată de pe site-ul oficial al Spitalului Județean Suceava.